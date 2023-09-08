المؤتمرنت -

احذروا التقلبات الجوية.. أمطار ورياح وحرارة شديدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في المناطق الصحراوية والساحلية، وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً على الصحارى والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 ـ 44 درجة مئوية، حارة ورطبة على المناطق والسهول الساحلية وتتراوح درجات الحرارة بين 33- 39 درجة.



وأضاف أنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء، لحج، عدن، تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، عمران، صعدة وسهل تهامة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات صنعاء، حضرموت وغرب المهرة.



وحسب المركز يتوقع هبوب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 14 ـ 28 عقدة ورياح معتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 8 – 21 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج أحياناً.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب : 3.6 ملم، عتق: 1.5، تعزـ المطار : 1.4، تعز ـ الحوبان : 0.8ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة وحضرموت، وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.



ونصح المركز المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.



وحذر من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية واستخدام الهواتف النقالة والتدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.



كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.