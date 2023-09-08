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المؤتمر نت - كشفت وزارة الثروة السمكية عن تجريف سفن صينية للأسماك والكائنات البحرية في المياه اليمنية بطرق غير قانونية

عدوان صيني على الثروة السمكية في المياه اليمنية

المؤتمرنت -
عدوان صيني على الثروة السمكية في المياه اليمنية
كشفت وزارة الثروة السمكية عن تجريف سفن صينية للأسماك والكائنات البحرية في المياه اليمنية بطرق غير قانونية.

وأدانت وزارة الثروة السمكية بشدة الاعتداءات والتدمير الذي تتعرض لها الثروة السمكية والشعاب المرجانية من قبل السفن التجارية الأجنبية.

واستنكرت الوزارة في بيان، ضلوع وزارة الزراعة والثروة السمكية في حكومة المرتزقة مؤخرًا في السماح لسفن صينية بالصيد في المياه اليمنية بشكل غير قانوني ومخالف.

وأكدت وجود أسطول صيد صيني غير قانوني مزود بتقنية عالية وسفن للوقود وقوارب صيد ونقل مبرّدة وأخرى للإمداد والتمويه تعمل على اصطياد وجرف مخزون الحبار وأنواع اخرى من الأسماك والكائنات البحرية في بحر عمان والبحر العربي وخليج عدن.

وحذر البيان من مغبة عمليات الصيد الصيني المخالفة التي قد تؤدي إلى حرمان اليمن من ثرواته والانخفاض الحاد للأسماك وعدم تكاثرها وبعض الأنواع النادرة في المياه الإقليمية اليمنية.

واعتبر ذلك تهديداً حقيقياً على سبل العيش والمخزون السمكي لأنها تتسبب في جرف الشعب المرجانية ونفوق كميات من الأسماك والكائنات البحرية.

وأشار البيان إلى أن قوى العدوان عمدت إلى جرف استهداف الثروة السمكية والأحياء المائية اليمنية.. مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات البيئية بالتدخل العاجل لحماية الثروة السمكية اليمنية والشعاب المرجانية من التدمير المنهج.

وأهابت وزارة الثروة السمكية بضرورة استشعار المسؤولية واليقظة، قبل تدمير الثروة السمكية من قبل قوى العدوان والتواجد الصيني.








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