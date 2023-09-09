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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

حرارة شديدة.. الأرصاد: أكثروا من شرب السوائل

المؤتمرنت -
حرارة شديدة.. الأرصاد: أكثروا من شرب السوائل
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 38 ـ 43 درجة مئوية.

وقد تكون الأجواء حارة ورطبة في السهول والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34- 39 درجة مئوية.

وحسب المركز من المحتمل هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، لحج، تعز، إب، ذمار، ريمة، غرب صنعاء، المحويت، عمران، حجة وصعدة وسهل تهامة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها ما بين 20 - 35 عقدة ومعتدلة على السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن تتراوح سرعتها بين 10-22 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب : 25.2 ملم، صرفيت : 0.1ملم.

ونصح المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل.

وحذر المركز من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة.

ودعا الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية وخليج عدن إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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