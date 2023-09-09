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المؤتمر نت - حكومة الانقاذ ربما هي أكبر حكومة يمنية احتفت بالمولد النبوي الشريف على هذا النحو الواسع في الوقت

صنعاء.. تدشين حكومي لفعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي

المؤتمرنت -
صنعاء.. تدشين حكومي لفعاليات الاحتفاء بالمولد النبوي
اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أن أبناء اليمن أكثر الناس قرباً واحتفاءً واحتفالا وتضامناً مع رسول الله منذ اللحظة الأولى للدعوة الشريفة التي واجه خلالها العداء من قبل قومه في قريش.

وفي حفل تدشين الحكومة اليوم فعاليات الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله افضل الصلاة وأتم التسليم للعام 1445هـ. أوضح رئيس الوزراء أن اليمنيين من أكثر الشعوب العربية والإسلامية اعتزازاً برسول البشرية جمعاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

لافتاً إلى اللحظة التاريخية التي جاء فيها الرسول الأكرم وكانت حالكة الظلمة وترتكب فيها الموبقات ويتم فيها وأد البنات ليكون منقذ ومخرج الناس من تلك الظلمة إلى نور الإسلام والإيمان.

وقال "حكومة الانقاذ ربما هي أكبر حكومة يمنية احتفت بالمولد النبوي الشريف على هذا النحو الواسع في الوقت الذين يتعرض فيه الوطن للعدوان والحصار وفي اللحظة التي يحتفي بها المعتدون بأشياء أخرى لا علاقة بها بالإسلام كاحتفائهم بالمغنيين والراقصين والراقصات".

وأضاف "في اللحظة التاريخية التي يسجل فيها الشعب اليمني نقاط قوة للإسلام فإن المعتدين يذهبون إلى العدو الصهيوني زاحفين طلباً وده وليوقعوا معه الاتفاقات المعلنة والخفية بل وفتح سفارات لهذا العدو الغاصب في بلدانهم وكأنما الله اختار لهم الخزي والعار بقتلهم شعب الإيمان والحكمة".

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تابع رئيس الوزراء قائلاً" نحن نجدد العهد لرسولنا الكريم ليس قولاً بل فعلا لأننا حقيقة نسعى لتمثل أخلاقه الكريمة وصبره وجهاده وفي كل ما أنجزه للإنسانية".

وفي الفعالية التي حضرها نائبا رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، وعدد من أعضاء مجالس الوزراء والنواب والقضاء الأعلى والشورى، استعرض وزير الدولة حميد المزجاجي الدلالات والمعاني التي تحملها هذه الذكرى العظيمة في قلوب كافة اليمنيين .. معتبراً إياها عيداً من أعياد الأمة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

الى ذلك أكد مفتي محافظة تعز العلامة علوي سهل بن عقيل في كلمة العلماء، أهمية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي لإبراز عظمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومدى ارتباط أهل اليمن بالنبي الخاتم ودورهم في نصرته ومساهمتهم في نشر الإسلام.








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