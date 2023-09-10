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أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع طقساً حاراً وهطول أمطار متفرقة

الأرصاد يتوقع طقساً حاراً وهطول أمطار متفرقة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع طقساً حاراً وهطول أمطار متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً حاراً في المناطق الصحراوية والساحلية، وهطول أمطار متفرقة على مناطق في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع طقساً حاراً جافاً نهاراً في الصحاري والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36-41 درجة مئوية، وحاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة بين 33-39 درجة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق من محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت، غرب كل من ذمار وحجة وعمران وصعدة، وتمتد غرباً إلى سهل تهامة وشرقاً إلى أجزاء من مرتفعات أبين وشبوة.

وحسب المركز قد تهب رياح معتدلة إلى نشطة السرعة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وتتراوح سرعتها بين 12-30 عقدة.

ونبه المركز المواطنين من الأجواء الحارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، ونصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس نهاراً .

كما نبه من التواجد أو عبور ممرات السيول، ومن العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية اثناء وبعد هطول الامطار، وكذلك من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية .








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