المؤتمرنت -

الشورى يقر الخطة السنوية للمجلس للعام 1445هـ

عقدت اللجنة الرئيسية في مجلس الشورى اجتماعها الأول من دورة الانعقاد الأولى للعام 1445ه، برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس، وبحضور نائب رئيس المجلس، ضيف الله رسام.



كُرس الاجتماع، الذي ضم رؤساء ونواب ومقرري اللجان الدائمة، لاستعراض ومناقشة مشروعي التقرير السنوي للمجلس للعام 1444هـ، والخطة السنوية للمجلس للعام 1445هـ.



وأدانت اللجنة ما تعرض له أحد المواطنين في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز من جريمة بشعة وصلبه في إحدى الأشجار من قِبل مجموعة من مليشيا المرتزقة.. معتبرة ذلك انتهاكاً سافراً وصارخاً للقيم الإنسانية والأخلاقية.



واستنكرت ما تعرض له الرحالة العماني من اختطاف في محافظة مأرب من قِبل عناصر المرتزقة في عمل مسيء للأعراف والتقاليد اليمنية الأصيلة.. مشيرة إلى أن تلك الجريمة وغيرها من الأعمال اللا إنسانية التي يرتكبها مرتزقة العدوان بحق المواطنين في المحافظات المحتلة، تعبِّر عن الإفلاس الأخلاقي، الذي وصلت إليه المجموعات المرتهنة لقوى العدوان.



وفي الاجتماع، أشار رئيس مجلس الشورى إلى تزامن انعقاد الاجتماع مع الاحتفالات الرسمية والشعبية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى الثورة اليمنية.. معبراً عن أسمي آيات التهاني والتبريكات للقيادة الثورية، والمجلس السياسي الأعلى، والشعب اليمني بهذه المناسبات الدينية والوطنية، التي تحل على اليمن، وهو يعاني ويلات الحصار والعدوان، منذ نحو تسع سنوات.



وجدد إشادته بالصمود الأسطوري لأبناء الشعب اليمني وأبطال الجيش والأمن في مواجهة العدوان والحصار، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وكذا مواجهة التحديات التي يسعى العدوان ومرتزقته لإثارتها على الساحة الوطنية.



وثمن العيدروس ما يجسده أبناء وقبائل اليمن من قيم الدعم والتعاون والتلاحم؛ وفاءً وانتماءً لليمن وقيادته الثورية والمجلس السياسي الأعلى.



وأكد أن حجم مسؤوليات وجهود مسيرة العمل الوطنية تتطلب من المجلس ولجانه الدائمة أن يوليها جلّ اهتماماته، ووضعها ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية، وبحثها في إطار المهام الدستورية والقانونية المنوطة به.



وشدد رئيس مجلس الشورى على أهمية وضع الخطط والرؤى من قِبل اللجان بما يتوافق مع متطلبات وإمكانيات المرحلة والتنسيق بين اللجان فيما يتعلق بإعداد التقارير ذات العلاقة.. لافتاً إلى أهمية المشاركة الفاعلة لكافة الأعضاء في الفعاليات المقامة في المديريات والأحياء بذكرى المولد النبوي الشريف، والإسهام الفاعل للتحشيد للفعاليات المركزية.



ونوّه بجهود أعضاء مجلس الشورى، خلال فترتي الانعقاد الماضية، والإسهام الفاعل في إنجاح مهام المجلس المختلفة، والمشاركات الميدانية الفاعلة لهم، خلال العام الماضي، في مختلف الأنشطة والفعاليات الميدانية والمجتمعية.



واستعرض الاجتماع مشروع التقرير السنوي للعام 1444هـ، وما تضمنه من أنشطة وفعاليات اشتملت على إعداد الدراسات والتقارير، وتنفيذ المهام الميدانية في الجوانب الاقتصادية والسياسية والإنسانية والقانونية والأمنية، والزراعية والصحية والبيئية والسياحية، والإعلامية والثقافية والاجتماعية، والتأهيل والتدريب وتطوير قدرات الأعضاء وموظفي وموظفات المجلس، وتطوير البنية التحتية والفنية للمجلس.



واستمعت اللجنة إلى عرض رئيس الوحدة الفنية في المجلس، طلال عقلان، حول ما تضمنه مشروع الخطة السنوية المرفوعة من اللجان الدائمة وفقاً لمحددات الرؤية الوطنية.



وأشار عقلان إلى أن الخطة تهدف إلى تطوير نظام وآلية عمل المجلس بما يعزّز من دوره المناط به في الرؤية الوطنية، وتجاوز الصعوبات، والمساهمة في تقديم دراسات ومقترحات تسهم في مساعدة الجهات التنفيذية في رسم خططها واستراتيجياتها التنموية.



وهدفت الخطة إلى تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية للمجلس، والإسهام في تكريس مبادئ التكامل المؤسسي مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وتطوير الدبلوماسية مع المجالس المماثلة، وتعزيز النشاط المجتمعي لأعضاء المجلس في مواجهة العدوان، وحل المشاكل المجتمعية.



وأقرَّت اللجنة مشروعي التقرير السنوي للعام 1444هـ، والخطة السنوية للمجلس للعام 1445هـ، مع استيعاب الملاحظات الإيجابية الوردة عليهما.



وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرَّته.