المؤتمرنت -

الخطري تعزي عايده عاشور بوفاة شقيقتها

بعثت الامين العام المساعد لقطاع المرأة، الاستاذة فاطمة الخطري برقية عزاء ومواساة الى الأخت / عايده حسن عاشور، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، مسئولة القطاع النسوي بفرع المؤتمر لمحافظة لحج، وذلك في وفاة المغفور لها باذن الله تعالي شقيقتها.



وفي البرقية التي بعثتها إلى أسرة الفقيدة وكافة آل عاشور، عبرت الامين العام المساعد لقطاع المرأة باسمها شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيها الحارة وعظيم مواساتها بهذا المصاب.



سائلة المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون"



