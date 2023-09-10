المؤتمرنت -

ضبط 9754 سيارة ودراجة نارية مخالفة في صنعاء

ضبطت إدارة المرور بأمانة العاصمة، 9754 سيارة ودراجة نارية مخالفة خلال شهري محرم وصفر من العام الجاري.



وأفادت إحصائية صادرة عن إدارة الضبط المروري بالإدارة العامة للمرور، بأنه تم ضبط ألفان و108 سيارات، و7 آلاف و646 دراجة نارية غير مرسمة وغير مرقمة ومخالفة لآداب وقواعد المرور، وجرى إيصالها إلى أحواش المرور لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وأشارت الإحصائية، إلى أن وحدة الضبط المروري ومرور الأمانة ضبطا أكثر من 400 مخالفة متنوعة لسائقين، وإزالة أكثر من ألفين مخالفة وعشوائيات من الطرق.



وأوضح مدير إدارة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للمرور العقيد الركن محسن الكميم، أن هذه الجهود تأتي في إطار الخطة المرورية التي وضعتها قيادة شرطة المرور بناءً على الموجهات العامة الصادرة من قيادة وزارة الداخلية بهدف تحسين البيئة المرورية وتوفير ظروف أفضل لمستخدمي الطرق.



واعتبر أن تحقيق هذه الأهداف مهمة حيوية لرفع مستوى الخدمات وتحسين السلامة المرورية على كافة الطرق.. آملاً أن تتحول جهود رجال المرور إلى عادة يومية من قبل جميع المواطنين.