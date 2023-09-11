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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة على الصحارى والسواحل خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء حارة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء حارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة على الصحارى والسواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صنعاء، صعدة، سهل تهامة والساحل الغربي، وهطول أمطار متفرقة على مرتفعات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز من المتوقع أجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 ـ 42 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 34- 40 درجة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين20 - 35 عقدة، ورياح معتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن تتراوح سرعتها بين 12 ـ 22 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأنها هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، ذمار، وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المرتفعات الغربية والوسطى والسهول الساحلية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة.

وحث على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة ونصح بالإكثار من شرب السوائل.

ودعا المركز الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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