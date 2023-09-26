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أخبار
المؤتمر نت - المجتمع تحتفي بتخرج طلبة من قسم الجرافيكس

كلية المجتمع بصنعاء تحتفي بتخرج 35 طالبا وطالبة من قسم الجرافيكس

المؤتمرنت -
كلية المجتمع بصنعاء تحتفي بتخرج 35 طالبا وطالبة من قسم الجرافيكس
احتفلت كلية المجتمع بصنعاء اليوم، بتخرج الدفعة 21 من قسم الجرافيكس للعام ٢٠٢٣م، البالغ عددهم ٣٥ طالبا وطالبة.

وفي الحفل، أشار بشير المولد في كلمة عمادة الكلية، إلى أن تخرج هذه الكوكبة يأتي بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورة وذكرى المولد النبوي الشريف.

ولفت إلى أن هذه الحصيلة لطلاب قسم الجرافيكس للعام 2023م لم تكن تأتي دون مثابرة وجهد طلاب القسم الذين تغلبوا على الصعاب والظروف التي تمر بها البلاد من عدوان وحصار.. حاثاً الطلاب على الاستفادة من هذه الحصيلة في بناء الوطن وتنمية سوق العمل.

وخلال الفعالية بحضور نائب عميد الكلية لشئون الطلاب الدكتور وهيب العبسي، نوه الطالب أمجد الضبيبي في كلمة الخريجين، بجهود عمادة الكلية ومدرسيهم ومن ساندهم في مشوارهم الاكاديمي.

تخلل الحفل الذي حضره أساتذة الكلية وأهالي الطلاب، فقرات انشادية وعروض احترافية، وتكريم الطلاب بالشهادات التقديرية، وقيادة عمادة الكلية وأساتذة قسم الجرافيكس.








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