المؤتمرنت -

منظمة حقوقية تدعو لرفع القيود عن مطار صنعاء الدولي

اعتبرت منظمة إنسان للحقوق والحريات، تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، حدثاً سلبياً تزامنا مع مباحثات السلام الشامل في اليمن.



وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، أن تعليق الرحلات الجوية تسبب بمضاعفة معاناة اليمنيين وخاصة المرضى الذين هم بحاجة ماسة للسفر



وأشار البيان إلى أن القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط لرفع القيود والحصار عن مطار صنعاء الدولي بشكل كلي باعتباره مطلباً واستحقاقاً إنسانياً لكل مواطن يمني له الحق في التنقل والسفر بلا قيود.