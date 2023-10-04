المؤتمرنت -

خفض جديد في أسعار الخبز بصنعاء

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن خفض جديد في أسعار الخبز وحددت سعر الكيلو جرام بمبلغ 400 ريال وأن لا يقل حجم قرص الخبز الواحد عن 50 جرام بحيث يكون سعر الخمسة أقراص بمائة ريال.



وأوضح وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر أن خفض سعر الخبز يأتي في إطار المراجعة الدقيقة والمستمرة التي تقوم بها الوزارة لأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية والتكاليف الاخرى.



وأشار الوزير المطهر إلى أن الوزارة ستعطي مهلة لمدة أسبوع لكافة الأفران والمخابز للالتزام بالتسعيرة الجديدة.



ونوه بأن الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها في المديريات ستبدأ بعد إنتهاء المهلة حملات ميدانية مكثفة للرقابة على مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة من قبل الأفران والمخابز وضبط المخالفين.



وعبر وزير الصناعة والتجارة عن شكره لملاك الأفران والمخابز في التعاون مع الحملات السابقة التي نفذتها الوزارة لخفض أسعار الخبز.



وأكد أن الوزارة تضع حماية لقمة عيش المواطن على رأس أولوياتها ولن تتهاون مع المتلاعبين والمخالفين للتسعيرة المقرة وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.



ودعا المواطنين للتعاون مع جهود الوزارة ومكاتبها والابلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم المجاني 174.

