الأربعاء, 04-أكتوبر-2023 الساعة: 04:43 م - آخر تحديث: 04:40 م (40: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفيسور عبدالعزيز صالح بن حبتور قلم العلم والفكر والصمود الوطني
عبدالرحمن سلطان*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن خفض جديد في أسعار الخبز وحددت سعر الكيلو جرام بمبلغ 400 ريال وأن لا يقل حجم قرص الخبز الواحد عن 50 جرام بحيث يكون سعر الخمسة أقراص بمائة ريال

خفض جديد في أسعار الخبز بصنعاء

المؤتمرنت -
خفض جديد في أسعار الخبز بصنعاء
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن خفض جديد في أسعار الخبز وحددت سعر الكيلو جرام بمبلغ 400 ريال وأن لا يقل حجم قرص الخبز الواحد عن 50 جرام بحيث يكون سعر الخمسة أقراص بمائة ريال.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر أن خفض سعر الخبز يأتي في إطار المراجعة الدقيقة والمستمرة التي تقوم بها الوزارة لأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية والتكاليف الاخرى.

وأشار الوزير المطهر إلى أن الوزارة ستعطي مهلة لمدة أسبوع لكافة الأفران والمخابز للالتزام بالتسعيرة الجديدة.

ونوه بأن الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها في المديريات ستبدأ بعد إنتهاء المهلة حملات ميدانية مكثفة للرقابة على مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة من قبل الأفران والمخابز وضبط المخالفين.

وعبر وزير الصناعة والتجارة عن شكره لملاك الأفران والمخابز في التعاون مع الحملات السابقة التي نفذتها الوزارة لخفض أسعار الخبز.

وأكد أن الوزارة تضع حماية لقمة عيش المواطن على رأس أولوياتها ولن تتهاون مع المتلاعبين والمخالفين للتسعيرة المقرة وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

ودعا المواطنين للتعاون مع جهود الوزارة ومكاتبها والابلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم المجاني 174.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يحسم مواجهة القمة مع نابولي
عربي ودولي: التحقيق في وفاة 12 رضيعاً هندياً
قضايا وآراء: البروفيسور عبدالعزيز صالح بن حبتور قلم العلم والفكر والصمود الوطني
فنون ومنوعات: لماذا ترتدي الحيتان قبعات من الطحالب؟
أخبار: الحديدة.. 121 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل عبد الرزاق
أخبار: الدرة يشدد على رفع الحصار كلياً عن مطار صنعاء
أخبار: 7 آلاف طفل.. ضحايا قنابل العدوان العنقودية
عربي ودولي: مقتل 29 جندياً بهجوم مسلح في النيجر
أخبار: النواب يحذّر المرتزقة من التفريط بمقدرات اليمنيين
أخبار: اليمن تحتفل باليوم العالمي للسياحة
اقتصاد: الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 أكتوبر
رياضة: تشيلسي يهزم فولهام بالدوري الإنجليزي
عربي ودولي: اعتقال 6 متهمين بالإرهاب في العراق
محافظات: تسليم 70 برميل لصندوق النظافة بحجة
أخبار: المشاط يشيد بأداء حكومة الإنقاذ الوطني
أخبار: 52 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: اليمن يطلق أكبر طاولة تذوق للبن في الشرق الأوسط
مجتمع مدني: 7 أسباب قد تضرّ بالبصر دون أن تدري
فنون ومنوعات: فنان مصري شهير يعلن اعتزاله التمثيل
عربي ودولي: الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بالخليل
مجتمع مدني: تدشين المرحلة الأولى لدعم المستشفى الجمهوري
رياضة: برشلونة يجدد عقد لامين يامال حتى 2026
عربي ودولي: قتلى وجرحى في انهيار كنيسة بالمكسيك
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023