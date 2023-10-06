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المؤتمر نت - أدانت قيادة محافظة أرخبيل سقطرى والسلطة المحلية بالمحافظة ممارسات وانتهاكات قوى العدوان وأدواتها في المحافظات المحتلة والتي كان آخرها ما حدث في حضرموت

السلطة المحلية بسقطرى تدين بشدة انتهاكات العدوان في المحافظات المحتلة

المؤتمرنت -
السلطة المحلية بسقطرى تدين بشدة انتهاكات العدوان في المحافظات المحتلة
أدانت قيادة محافظة أرخبيل سقطرى والسلطة المحلية بالمحافظة ممارسات وانتهاكات قوى العدوان وأدواتها في المحافظات المحتلة والتي كان آخرها ما حدث في حضرموت.

وقالت قيادة محافظة سقطرى والسلطة المحلية في بيان لها إن ما تعرض له الصحفي والناشط الحقوقي مجاهد الحيقي في محافظة حضرموت من اقتحام لمنزله، وإرهاب أسرته نساء وأطفال، لمشهد تقشعر منه الأبدان واستفز مشاعر اليمنيين بشكل خاص والمسلمين والانسانية بشكل عام، وممارسة تتنافى مع كل المبادئ الاسلامية والاخلاقية والانسانية وعادات وقيم الشعب اليمني الكريم.

وأشار البيان الى أن هذه الجريمة ليست الأولى حيث سبق أن ارتكبت قوى العدوان وأدواتها الكثير من الممارسات والانتهاكات بحق ابناء شعبنا اليمني في المحافظات المحتلة، والتي تعكس همجية المحتل الخارجي والعقلية التي يمشي بها المستعمر.

وطالب البيان كافة الاحرار الشرفاء من ابناء شعبنا اليمني في المحافظات المحتلة، استشعار المسؤولية الوطنية لطرد قوى العدوان وعناصرها من أرض الوطن، كما أكد البيان أن كل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيقتص منها شعبنا اليمني عاجلاً أم آجلاً، وسيتحرر كل شبر من أرض الوطن من سقطرى حتى صعدة ومن حضرموت حتى الحديدة، خاصة بعد أن أصبحت كل الأمور جلية واتضحت أوراق ونوايا ومخططات العدوان وأدواته بشكل جلي.








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