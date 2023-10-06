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المؤتمر نت - أدانت وزارة الثروة السمكية الاستحداثات في جزيرة ميون من قبل مرتزقة الإمارات وتحويلها إلى قاعدة عسكرية

الثروة السمكية تدين استحداثات دول العدوان في جزيرة ميون

المؤتمرنت -
الثروة السمكية تدين استحداثات دول العدوان في جزيرة ميون
أدانت وزارة الثروة السمكية الاستحداثات في جزيرة ميون من قبل مرتزقة الإمارات وتحويلها إلى قاعدة عسكرية.

واستنكرت الوزارة في بيان، تمادي دول تحالف العدوان في احتلال بعض من جزر اليمن وشواطئه وأجزاء مهمة من أراضيه ونهب ثرواته وتدمير بيئته بكافة أنواعها، ووصل الحال إلى تهجير أبناء جزيرة ميون التي تعد من أهم الجزر اليمنية.

وأوضحت أن دول العدوان تمادت خلال الأسبوع الماضي بإرسال قوات إماراتية جديدة إلى جزيرة ميون اليمنية.

ونددت وزارة الثروة السمكية بتحركات دول الاحتلال المشتركة مع العدو الصهيوني في الأرخبيل والجزر اليمنية الاستراتيجية.

وطالبت بخروج القوات الإماراتية ومن تحالف معها من جزيرة ميون وكافة الأراضي والجزر والسواحل اليمنية، وإيقاف عمليات الاستحداثات الساعية لتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية خاضعة للمشروع الأمريكي والصهيوني.

وحمّلت مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية التابعة لها مسؤولية ما يجري من تعدٍ على السيادة اليمنية في عدد من الجزر وآخرها ما يحدث في جزيرة ميون.

ودعت وزارة الثروة السمكية أحرار العالم إلى التحرك إزاء ما يتعرض له أبناء اليمن من جرائم وحشية، ومنها الاعتداء على الجزر اليمنية واحتلالها من قبل دول تحالف العدوان.








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