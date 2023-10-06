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المؤتمر نت - الصورة من الأرشيف

3 أشخاص يلقون حتفهم اختناقاً في بئر بصنعاء

المؤتمرنت -
3 أشخاص يلقون حتفهم اختناقاً في بئر بصنعاء
لقي 3 أشخاص حتفهم اختناقاً داخل بئر ماء في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء، ضمن حوادث مسجلة تصاعدت مؤخراً.

وذكرت مصادر محلية، أن ثلاثة من أبناء قرية بيت عجل عزلة بني السياغي بمديرية الحيمة الداخلية، توفوا وسط البئر عند قيامهم بتشغيل مضخة الري الخاصة بشفط الماء.

وأشارت المصادر إلى أن الثلاثة الضحايا وهم: زين العابدين علي صالح غانم السياغي (27عاماً)، وأسامة محمد قائد غانم السياغي (25 عاماً)، وإبراهيم عوض محمد غانم السياغي (30عاماً)، توفوا بسبب العوادم المنبعثة من المضخة حيث تسبب باختناقهم ووفاتهم على الفور.

ولفتت المصادر إلى أنه تم انتشال جثث الضحايا بالتعاون مع أهالي المنطقة.

وتكررت حوادث الوفاة اختناقاً أو عبر سقوطهم في آبار المياه والحواجز والبرك المائية والسدود في ظل غياب الوعي وأدوات السلامة.








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