المؤتمرنت -

1808 شهداء وجرحى بعدوان صهيوني على غزة

استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب المئات بجروح متفاوتة، اليوم السبت، بشظايا وصواريخ طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مستشفيات القطاع باستشهاد 198 مواطنا و1610جرحى، وبدمار في الممتلكات جراء قصف صهيوني لمبان ومنازل ومواقع في قطاع غزة.



وأكدت وصول نحو تسعة شهداء إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وخمسة آخرين إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع، وشهيدين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وشهيد في المستشفى الأندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، جراء مواجهات مع قوات العدو على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وبشظايا قصف من طائرات الاحتلال الحربية.



كما قصفت طائرة حربية منزلا في محيط مخيم الشاطئ غرب المدينة بصاروخ، أدى إلى إصابة ستة مواطنين على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة به وبمنازل المواطنين المجاورة، كما قصفت بستة صواريخ موقعا في منطقة أنصار غرب مدينة غزة ودمرته بشكل كامل، وألحقت دمارا بمنازل المواطنين المجاورة.



وشنت طائرات الاحتلال الصهيوني غارتين إحداها على مركبة إسعاف في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب القطاع، والثانية استهدفت المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أدت إلى وقوع شهيد وإصابات في صفوف المواطنين منهم حالات وصفت بالخطيرة.



وقصفت طائرات الاحتلال أراضي زراعية بعشرات الصواريخ الارتجاجية في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة وشماله، وألحقت أضرارا بمنازل المواطنين القريبة من الاستهداف.