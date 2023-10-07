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أخبار
المؤتمر نت - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة مساء اليوم السبت، "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود

ضباط وجنود صهاينة في قبضة كتائب القسام

المؤتمرنت -
ضباط وجنود صهاينة في قبضة كتائب القسام
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة مساء اليوم السبت، "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضة كتائب القسام عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

وبحسب وكالة "فلسطين الآن" فقد بدأت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم، معركة أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك، والأسرى الفلسطينيين، وتصاعد الاستيطان في الضفة، بينما أطلق جيش العدو رسميًا اسم "السيوف الحديدية"، على عمليته ضد غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، أن حصيلة العدوان المستمر بلغت 232 شهيداً و1697 إصابة بجراح مختلفة، إثر غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، بالتزامن مع بدء عملية "طوفان الأقصى".

وخلال المعركة التي لا تزال مستمرة، أعلنت وسائل إعلام الاحتلال الصهيوني عن سقوط 250 قتيل وأكثر من 1500 إصابة جراء ضربات المقاومة في غلاف غزة وتل أبيب" ومختلف المدن المحتلة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، آلاف الصواريخ ذات المديات والاحجام المختلفة باتجاه البلدات المحتلة، منها مدينة "تل ابيب"، بالتزامن مع بدء المعركة.

واقتحم مئات المقاومين المستوطنات في "غلاف غزة"، وتم قتل عددًا من المستوطنين والجنود داخل البلدات المحتلة والمواقع العسكرية، وأسر العشرات وسحبهم نحو القطاع، وتم عرض مشاهد مصورة توثق عملية الاقتحام.








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