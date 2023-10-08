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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الثروة السمكية عن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي بالمياه الإقليمية في منطقة البحر الأحمر ابتداءً من 24 ربيع الأول 1445هـ الموافق 9 أكتوبر 2023م وحتى إشعار آخر

إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر

المؤتمرنت -
إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الثروة السمكية عن إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي بالمياه الإقليمية في منطقة البحر الأحمر ابتداءً من 24 ربيع الأول 1445هـ الموافق 9 أكتوبر 2023م وحتى إشعار آخر.

وأهابت الوزارة في قرار أصدرته اليوم، بكل من يزاولون مهنة صيد الجمبري في هذه المنطقة رفع معدات الاصطياد، محذرة من ممارسة أي نشاط لصيد الجمبري خلال فترة إغلاق الموسم.

ودعت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر إلى حصر الجمبري الساحلي والكميات المخزنة في الثلاجات لدى المصدرين والرفع بالنتائج إلى الوزارة.

ونوهت إلى أنه ستتم مصادرة أي كميات طازجة أو مجمدة من الجمبري خلال (فترة الحظر) من قبل الفريق المكلف بالنزول الميداني.. داعية جميع التجار وبائعي الأسماك والأحياء البحرية إلى الالتزام بالقرار وعدم مخالفته.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ العقوبات القانونية في حق من يثبت مخالفته لأحكام هذا القرار وفق قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية، ولما من شأنه حماية الجمبري من الاستنزاف.








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