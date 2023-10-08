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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، في وفاة عمه الحاج عبدالملك محمد الحوري

الوهباني يعزي الدكتور ياسر الحوري بوفاة عمه

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي الدكتور ياسر الحوري بوفاة عمه
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري، في وفاة عمه الحاج عبدالملك محمد الحوري بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة للدكتور ياسر الحوري وأسرة الفقيد وآل الحوري كافة، مبتهلاً إلى المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..








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