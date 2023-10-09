الإثنين, 09-أكتوبر-2023 الساعة: 03:39 م - آخر تحديث: 02:51 م (51: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفيسور عبدالعزيز صالح بن حبتور قلم العلم والفكر والصمود الوطني
عبدالرحمن سلطان*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدو الصهيوني المستمر لليوم الثالث على التوالي على غزة إلى 493 شهيدًاً ونحو 2751 جريح

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 493

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 493
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدو الصهيوني المستمر لليوم الثالث على التوالي على غزة إلى 493 شهيدًاً ونحو 2751 جريح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله قد أعلن صباح اليوم حصيلة الشهداء والجرحى في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة والقدس 14 شهيداً وفي غزة 493 شهيداً.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فقد قسمت وزارة الصحة الشهداء على النحو التالي قطاع غزة: 493 شهيداً من غزة، بينهم ٩١ طفلاً و٦١ سيدة، ونحو ٢٣٠٠ جريح، ورام الله: شهيدان، القدس: ٤ شهداء، أريحا: شهيدان، قلقيلية: شهيد طفل، الخليل: ٣ شهداء، نابلس: شهيدين، وبلغت حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية: أكثر من ٨٠ إصابة بجروح مختلفة.

وشنت قوات العدو منذ الليلة الماضية مجازر كبيرة في مناطق متفرقة بقطاع غزة، بعد أن قصفت كافة مناطق القطاع وهدمت منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها، ما أدى لوقوع مجازر كان ضحيتها الأطفال والنساء، بالإضافة إلى قصف مدفعي متواصل وعنيف شرق حدود محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف ثلاثة مساجد منها اليرموك وأحمد ياسين والمسجد الغربي.

وبدأ المقاومة الفلسطينية يوم السبت السابع من أكتوبر طوفان الأقصى ثأراً للأقصى والمسرى والحرائر، حيث تم دك المستوطنات، واقتحام العشرات من المقاومين لمستوطنات الغلاف مما أدى لمقتل 700 صهيوني وأسر عدد من جنود العدو.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: باريس يتخطى رين فى الدورى الفرنسى
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
رياضة: أرسنال يكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز قاتل
فنون ومنوعات: إلهام شاهين: مريض الزهايمر جثة تتنفس
عربي ودولي: 413 شهيداً فلسطينياً و2300 جريح
عربي ودولي: ارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 700
علوم وتقنية: احذر.. 7 آثار جانبية لتناول اللوز بكثرة
رياضة: ليفربول يتعثر مجدداً بالتعادل مع برايتون
رياضة: نيوكاسل يكتفي بالتعادل مع وست هام
رياضة: ميلان يستغل تعثر إنتر وينفرد في الصدارة
محافظات: صنعاء.. تدشين الموسم الثالث لزراعة الثوم
عربي ودولي: 659 قتيل صهيوني وأكثر من 2156 إصابة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة
أخبار: البرلمان يستعرض تقرير بشأن تعديلات ضريبية
أخبار: تدشين حملة التوعية بالسعر الجديد للخبز
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مُرتفعًا
عربي ودولي: 600 قتيل صهيوني و2000 مصاب
أخبار: العيدروس: طوفان الأقصى أعادت للأمة عزتها
عربي ودولي: طوفان الأقصى.. عملية عسكرية أذهلت العالم
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر
فنون ومنوعات: الفاكهة المجففة: مصدر غذائي غني ومركز
ثقافة: طبعة جديدة من كتاب الحاج محمد جمعان
رياضة: فوز توتنهام ويونايتد وتشيلسي في البريميرليغ
رياضة: الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم تورينو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023