المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 493

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدو الصهيوني المستمر لليوم الثالث على التوالي على غزة إلى 493 شهيدًاً ونحو 2751 جريح.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله قد أعلن صباح اليوم حصيلة الشهداء والجرحى في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة والقدس 14 شهيداً وفي غزة 493 شهيداً.



وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فقد قسمت وزارة الصحة الشهداء على النحو التالي قطاع غزة: 493 شهيداً من غزة، بينهم ٩١ طفلاً و٦١ سيدة، ونحو ٢٣٠٠ جريح، ورام الله: شهيدان، القدس: ٤ شهداء، أريحا: شهيدان، قلقيلية: شهيد طفل، الخليل: ٣ شهداء، نابلس: شهيدين، وبلغت حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية: أكثر من ٨٠ إصابة بجروح مختلفة.



وشنت قوات العدو منذ الليلة الماضية مجازر كبيرة في مناطق متفرقة بقطاع غزة، بعد أن قصفت كافة مناطق القطاع وهدمت منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها، ما أدى لوقوع مجازر كان ضحيتها الأطفال والنساء، بالإضافة إلى قصف مدفعي متواصل وعنيف شرق حدود محافظتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف ثلاثة مساجد منها اليرموك وأحمد ياسين والمسجد الغربي.



وبدأ المقاومة الفلسطينية يوم السبت السابع من أكتوبر طوفان الأقصى ثأراً للأقصى والمسرى والحرائر، حيث تم دك المستوطنات، واقتحام العشرات من المقاومين لمستوطنات الغلاف مما أدى لمقتل 700 صهيوني وأسر عدد من جنود العدو.