المؤتمرنت -

الأمين المساعد يعزي بوفاة القاضي الحمادي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي/ عبدالوهاب عبدالواحد محمد عون الحمادي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى اخوة الفقيد الأستاذ عبدالاله عبدالواحد الحمادي، والأستاذ عبدالرقيب عبدالواحد الحمادي، والى أولاد الفقيد صلاح وفضل وشهاب عبدالوهاب عبدالواحد محمد الحمادي، وكافة آل الحمادي، في عزلة بني حماد، مديرية المواسط محافظة تعز، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



مبتهلاً إلى المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنا إليه راجعون”..

