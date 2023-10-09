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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 560 شهيد ونحو 2900 جريح

560 شهيداً فلسطينياً و2900 جريح

المؤتمرنت -
560 شهيداً فلسطينياً و2900 جريح
ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 560 شهيد ونحو 2900 جريح.

وبحسب وكالة (سما) الإخبارية، أفادت مستشفيات قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان المتواصل لليوم الثالث على القطاع لـ 560 شهيدا، واصابة 2900 مواطنا بجروح مختلفة.

وذكرت مصادر محلية " أن طائرات العدو شنت سلسلة غارات عنيفة متتالية، ضد المباني السكنية والمساجد، والأراضي الزراعية والمقار الحكومية في قطاع غزة، في وقتٍ تُشير معطيات حكومية إلى ارتكاب الاحتلال مجازر بحق 15 عائلة، عبر قصف منازلها دون إنذار مسبق، ما خلّف شهداء وجرحى.

وظهر اليوم، اعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، إنّ طيران العدو قصف منزل عائلة "أبو اشكيان" وسط مخيم جباليا - الترنس شمال القطاع؛ مما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين.

وقالت المصادر ان اكثر من خسمين شهيدا من النساء والاطفال سقطور في هذه المجزرة.

وتعرض قبيل ظهر اليوم مسجد السوسي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لقصفٍ عنيف بواسطة طيران العدو الصهيوني، وأنباء تتحدث عن أعداد من الشهداء والجرحى.

كما دمرت طائرات الاحتلال منزل عائلة مشتهى في مربع مدرسة صفد بحي الزيتون شرق غزة، ومنزل لعائلة "أبو سلطان" غرب خانيونس جنوب القطاع.

وقبل ذلك بوقتٍ قصير، ذكرت مصادر فلسطينية أن العدو قصف بواسطة طائراته الحربية، عدة منازل في دير البلح والبريج وسط القطاع، وفي مخيم الشاطئ غربًا، وفي بيت حانون شمالًا، مخلفةً في مجملها شهداء وإصابات، بينهم عوائل كاملة.

ولفتت الى أن طيران العدو أغار على مواقع في محيط أبراج الفيروز غرب مدينة غزة، وأراض زراعية في مختلف مناطق القطاع.








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