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انقطاع الإنترنت في قطاع غزة

انقطعت مساء اليوم الإثنين، الاتصالات والانترنت عن أماكن واسعة في قطاع غزة عقب استهداف طائرات العدو الصهيوني، مقر شركة الاتصالات الفلسطينية.



وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، ذكرت مصادر محلية، بانقطاع الانترنت والاتصالات عن مناطق واسعة في قطاع غزة عقب قصف طائرات العدو شركة الاتصالات الفلسطينية في مدينة غزة.



وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد 560 مواطناً واصابة 2900 مواطنا اخر بجراح مختلفة خلال العدوان الصهيوني على القطاع رداً على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر السبت الماضي.