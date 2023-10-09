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أخبار
المؤتمر نت - قالت وسائل إعلام العدو الصهيوني إنه تم العثور مساء اليوم الإثنين، على جثث 108 صهيوني، بمستوطنة بئيري بغلاف غزة

العثور على 108 جثث في مستوطنة بغلاف غزة

المؤتمرنت -
العثور على 108 جثث في مستوطنة بغلاف غزة
قالت وسائل إعلام العدو الصهيوني إنه تم العثور مساء اليوم الإثنين، على جثث 108 صهيوني، بمستوطنة بئيري بغلاف غزة.

ووفقًا لترجمة وكالة أنباء "صفا" الفلسطينية نقلت القناة "13" العبرية عن منظمة تحديد ضحايا الكوارث قولها:" إنه تم العثور على الجثث بمستوطنة بئيري، بعد مقتلهم على يد مسلحين فلسطينيين تمكنوا مم الوصول إلى المستوطنة".

وأفادت القناة 12 الصهيونية نقلاً عن وزارة الصحة التابعة للعدو، بارتفاع عدد القتلى إلى 900 والجرحى إلى 2500".

وتقع مستوطنة "بئيري" شمال غرب صحراء النقب بالقرب من الحدود الشرقية مع قطاع غزة، ضمن اختصاص المجلس الاقليمي أشكول.

وتعد "بئيري" واحدة من عدة 16 موقعا تمكنت كتائب القسام من الوصول إليها مع انطلاق معركة طوفان الأقصى.








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