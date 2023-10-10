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المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأحياء السكنية والبنية التحتية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين والمهاجرين وتدمير واسع في الممتلكات العامة والخاصة

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر
في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأحياء السكنية والبنية التحتية ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين والمهاجرين وتدمير واسع في الممتلكات العامة والخاصة.

ففي 10 أكتوبر 2015، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارات لطيران العدوان على مركز لصيانة السيارات ومحطة لتعبئة الغاز في مفرق عصيفرة مع شارع الستين بمدينة تعز، كما شن غارات بالقنابل الفسفورية على مدينة المخا.

واستشهد سائق شاحنة محملة بالوقود، إثر استهدافها بغارتين من قبل طيران العدوان في الخط العام بمنطقة الجدعان في محافظة مأرب، كانت في طريقها إلى محافظة الجوف، كما شن خمس غارات على المجمع الحكومي بمديرية صرواح في مأرب، ما أدى إلى تدميره وتضرر المنازل المجاورة.

كذلك استشهد 12 مهاجراً من الجنسية الصومالية، في غارة لطيران العدوان استهدفت أحد الجسور بالقرب من مديرية باقم بمحافظة صعدة، وشن ثلاث غارات على منطقة مندبة بالمديرية خلفت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين.

واستهدف طيران العدوان بسلسلة غارات دار الرئاسة ومنطقة النهدين بمديرية السبعين ومنطقة نقم ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين، وشن ست غارات على قرية الوتدة بمنطقة الاعروش في مديرية خولان بمحافظة صنعاء ما أدى إلى تدمير إحدى المعدات وإحداث أضرار في الأرض الزراعية.

وشن الطيران المعادي ست غارات على مخازن المؤسسة العامة للكهرباء في شارع جيزان بمدينة الحديدة، أسفرت عن حريق هائل.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد عشرة مواطنين بينهم نساء وأطفال وأصيب سبعة آخرين جراء غارات لطيران العدوان على منزلين في منطقة العشة بمديرية مجز محافظة صعدة.

وأصيبت امرأة وطفل في قصف مدفعي للمرتزقة على منازل المواطنين في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب.

طيران العدوان شن في محافظة صعدة خمس غارات على منطقتي القطينات وطخية وغارة استهدفت سيارة مواطن بمنطقة آل الزماح و23 غارة على منطقة الثعبان بمديرية باقم، وغارة على منطقة الحصامة بمديرية شدا، وغارة على منفذ البقع الحدودي، وغارتين على منطقتي العطفين وأسعين بمديرية كتاف وغارة على منطقة نملة، وغارة على منطقة العقبة، وغارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، وغارة على جبل العبلاء بمحيط مدينة صعدة خلفت جميعها أضراراً كبيرة في ممتلكات ومنازل ومزارع المواطنين.

وتعرضت منطقة طلان بمديرية حيدان ومناطق متفرقة بمديرية منبه لقصف صاروخي سعودي، وشن الطيران 12 غارة على جبل الدود وموقع المستحدث بالخوبة في جيزان.

واستهدف طيران العدوان بثلاث غارات منزلاً في مديرية الخوخة وبثلاث غارات هيئة تطوير تهامة في وادي سهام بمديرية المراوعة محافظة الحديدة، كما شن غارة على مديرية المخا بمحافظة تعز، وعشر غارات على مديرية حرض وغارتين على منطقة الجر بمديرية عبس، وغارة على منطقة دوار في مديرية مستبا بمحافظة حجة.

وفي 10 أكتوبر 2017، استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين بقصف مدفعي سعودي استهدف مناطق في مديرية شدا بمحافظة صعدة.

طيران العدوان شن 14 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارتين على منطقة حزيز بمحافظة صنعاء، وغارتين على منطقة الزهاري شمال يختل بمديرية المخا في محافظة تعز، ومثلهما على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، وخمس غارات على الشرفة في نجران.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد خمسة مواطنين إثر استهداف طيران العدوان، سبيل ماء أحد المساجد في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة.

واستشهد مواطن وأصيب آخر في ثلاث غارات شنها طيران العدوان على منطقة بركان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، واستهدف بغارة الطريق العام بمنطقة مران في مديرية حيدان، مخلفاً أضراراً فيه وفي منازل المواطنين المجاورة.

وفي نجران شن الطيران المعادي أربع غارات على موقع الطلعة.

وفي 10 أكتوبر 2019، أقدم مرتزقة العدوان على قتل المواطن عبدالله علي بره رامي، وجرح زوجته، في عزلة المتينة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، بعدما تصدى لأحد عناصر المرتزقة الذي حاول اغتصاب زوجة ابن أخيه أثناء جلبها للماء إلى المنزل، كما اختطفوا أخيه عمر علي بره، وحاولوا اختطاف ابنه أخيه البالغة من العمر عشر سنوات وأصابوا مواطنين اثنين بجروح.

وفي محافظة الحديدة أيضاً، نفذ المرتزقة تمشيطاً مكثفاً بالعيارات المتوسطة والخفيفة على مناطق متفرقة شمال وشرق حيس، وقصفوا بالمدفعية والرشاشات المتوسطة، مناطق متعددة في كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

واستهدف مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية منازل المواطنين في منطقة المحجزة بمديرية صرواح في محافظة مأرب ما أدى إلى تدمير منزل المواطن جبران المصري، وتضرر عدد من المنازل المجاورة.

طيران العدوان شن غارتين على مديرية الصفراء في محافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في منطقة غافرة بمديرية الظاهر.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 14 غارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارتين على منطقة بني معاذ بمديرية سحار محافظة صعدة، وغارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة، واستهدف بغارتين مديرية رحبة، وبغارة مديرية مدغل في محافظة مأرب.

واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.

وفي 10 أكتوبر 2021، شن طيران العدوان 21 غارة على مديرية العبدية، وغارتين على مديرية الجوبة، وغارة على منطقة قانية بمديرية ماهلية في محافظة مأرب، واستهدف بغارة منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وبغارة منطقة الوهبية بمديرية السوادية في محافظة البيضاء.

وشن الطيران التجسسي ست غارات على حيس والفازة والجبلية بمحافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والجبلية والتحيتا، وقصفوا بـ 98 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.








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