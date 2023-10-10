الثلاثاء, 10-أكتوبر-2023 الساعة: 05:34 م - آخر تحديث: 04:58 م (58: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفيسور عبدالعزيز صالح بن حبتور قلم العلم والفكر والصمود الوطني
عبدالرحمن سلطان*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
أخبار
المؤتمر نت - النواب يجدد إدانته لاعتداءات العدو الصهيوني على غزة

النواب يجدد إدانته لاعتداءات العدو الصهيوني على غزة وجنوب لبنان

المؤتمرنت -
النواب يجدد إدانته لاعتداءات العدو الصهيوني على غزة وجنوب لبنان
أدان مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان، واستهداف المساجد والمستشفيات ومنازل المواطنين في غزة.

وجدد المجلس الدعوة لمساندة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته.. مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر العدوان على غزة ولبنان جزءا من الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني. وأن رد المقاومة الفلسطينية هو الخيار الطبيعي والمشروع على الصلف والتعنت الصهيوني.

وحمّل مجلس النواب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن كل جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية بما في ذلك انتهاكاته المستفزة في المسجد الأقصى المبارك، واقتحاماته واعتداءاته المتكررة على المصلين.

وفي الجلسة أكد أعضاء المجلس مناصرة القضية الفلسطينية وتأييدهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.

وحذّر المجلس من مغبة تمادي العدو الصهيوني في استهداف المدنيين في غزة والأراضي المحتلة.. مستهجنا استمرار الصمت العربي والدولي تجاه الجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم.

واستمع المجلس إلى ايضاحات من الدكتور أبو لحوم بشأن مشاريع تعديل للقوانين المشار إليها آنفا.

وأقر إحالة التقرير مع الإيضاحات إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: حماس ترد على تصريحات غالانت: "عنصرية وقحة"
اقتصاد: الذهب يواصل الارتفاع مع تراجع الدولار
عربي ودولي: إرتفاع عدد شهداء غزة إلى 704
عربي ودولي: العثور على 108 جثث في مستوطنة بغلاف
فنون ومنوعات: لقاء سويدان: معظم الفنانين يموتون فقراء
عربي ودولي: انقطاع الإنترنت في قطاع غزة
محافظات: إتلاف 77 طناً مواد غذائية بأمانة العاصمة
أخبار: إحالة 94 مسؤولاً في صنعاء إلى النيابة
أخبار: في بيان شديد اللهجة.. صنعاء تحذّر تل أبيب
عربي ودولي: 560 شهيداً فلسطينياً و2900 جريح
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة القاضي الحمادي
أخبار: الصحة العالمية تتوقع تفشيا لـ”حمى الضنك”
أخبار: “العنف ضد الاطفال” في ورشة عمل بصنعاء
رياضة: باريس يتخطى رين فى الدورى الفرنسى
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 493
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 9 أكتوبر
رياضة: أرسنال يكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز قاتل
فنون ومنوعات: إلهام شاهين: مريض الزهايمر جثة تتنفس
أخبار: الوهباني يعزي الدكتور ياسر الحوري بوفاة عمه
عربي ودولي: 413 شهيداً فلسطينياً و2300 جريح
عربي ودولي: ارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 700
أخبار: 121 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
علوم وتقنية: احذر.. 7 آثار جانبية لتناول اللوز بكثرة
رياضة: ليفربول يتعثر مجدداً بالتعادل مع برايتون
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023