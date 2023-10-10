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المؤتمر نت - هبطت بمطار الحديدة الدولي اليوم طائرة هيلوكوبتر تابعة للأمم المتحدة، في ثاني هبوط تجريبي منذ توقف المطار وخروجه عن الخدمة قبل تسعة أعوام نتيجة تعرضه للقصف والتدمير من قبل تحالف العدوان

طائرة أممية تهبط في مطار الحديدة الدولي

المؤتمرنت -
طائرة أممية تهبط في مطار الحديدة الدولي
هبطت بمطار الحديدة الدولي اليوم طائرة هيلوكوبتر تابعة للأمم المتحدة، في ثاني هبوط تجريبي منذ توقف المطار وخروجه عن الخدمة قبل تسعة أعوام نتيجة تعرضه للقصف والتدمير من قبل تحالف العدوان.

وعقب هبوط الطائرة بحضور عضو لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ومسئول وحدة الدعم بالبعثة الأممية "فيليب متري"، أكد محافظ الحديدة محمد عياش قحيم، أهمية اضطلاع الأمم المتحدة وفريق دعم اتفاق الحديدة، بدور إيجابي خلال هذه المرحلة لدعم تأهيل وصيانة الأضرار التي تعرض لها المطار جراء استهدافه من قبل طيران العدوان بما يكفل إعادته للخدمة والسماح بتسيير الرحلات الجوية لتخفيف معاناة المرضى والمسافرين.

وأبدى المحافظ الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للبعثة الأممية لتنفيذ أنشطتها ومهامها الانسانية.

فيما أكد مدير الشئون الفنية بالمطار المهندس محيي الدين الدمشقي، عدم جاهزية مطار الحديدة في المرحلة الراهنة لاستقبال أي رحلات جوية، نظرا لما تعرض له من تدمير شمل مختلف بناه التحتية.

بدوره أوضح قائد الدورية ببعثة الأونمها "مارسيلو نوينو" أن هبوط الطائرة الأممية الثانية بالمطار، يأتي ضمن ترتيبات نقل وتقديم المساعدات الطبية للأفراد العاملين في مكاتب المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وثمن تعاون قيادة السلطة المحلية بالحديدة والمطار والسلطات المعنية، وتقديم التسهيلات لهبوط الطائرة.








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