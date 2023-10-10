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المؤتمر نت - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي، إلى 850 شهيداً ونحو 4250 جريحاً،

850 شهيداً حصيلة العدوان الصهيوني على غزة

المؤتمرنت -
850 شهيداً حصيلة العدوان الصهيوني على غزة
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي، إلى 850 شهيداً ونحو 4250 جريحاً،

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مساء اليوم، أن 19 شهيداً ارتقوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما وصل عدد الجرحى فيها إلى نحو 110 منذ يوم السبت الماضي.

وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 770 شهيدا، بينما عدد الجرحى وصل إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع المحاصر.

ونوهت الوزارة بأن تعطل شبكة الاتصالات والانترنت بقطاع غزة تسبب بتأخير الإحصائيات بخصوص أعداد الشهداء والجرحى.








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