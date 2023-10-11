الأربعاء, 11-أكتوبر-2023 الساعة: 04:27 م - آخر تحديث: 04:27 م (27: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البروفيسور عبدالعزيز صالح بن حبتور قلم العلم والفكر والصمود الوطني
عبدالرحمن سلطان*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وهبوب رياح قوية تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ48 ساعة القادمة

الأرصاد يحذر: أمطار متفرقة واضطراب البحر

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر: أمطار متفرقة واضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وهبوب رياح قوية تؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ48 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وعلى أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، سهل تهامة والمرتفعات المحاذية له.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية في خليج عدن والسواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر تتراوح سرعتها بين 15 - 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

كما نبه المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: حماس ترفض مغالطات بايدن
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 900
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا تقفز 12%
رياضة: الكشف عن منظمي يورو 2028 و2032
رياضة: برشلونة يسقط بفخ التعادل أمام غرناطة
فنون ومنوعات: حماقي: ندعم أهلنا في فلسطين قَلْباً وَقالِباً
عربي ودولي: 849 شهيداً حصيلة العدوان على غزة
عربي ودولي: كتائب القسام تواصل قصف عسقلان
أخبار: طائرة أممية تهبط في مطار الحديدة الدولي
أخبار: النواب يجدد إدانته للاعتداءات الصهيونية على غزة
عربي ودولي: 788 شهيداً و4100 جريح في غزة
أخبار: أسوأ سيناريو في اليمن.. خرائط مرعبة للبلدان شديدة الحرارة
عربي ودولي: حماس ترد على تصريحات غالانت: "عنصرية وقحة"
اقتصاد: الذهب يواصل الارتفاع مع تراجع الدولار
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر
أخبار: الخدمة المدنية تعلن السبت إجازة رسمية
عربي ودولي: إرتفاع عدد شهداء غزة إلى 704
عربي ودولي: العثور على 108 جثث في مستوطنة بغلاف
فنون ومنوعات: لقاء سويدان: معظم الفنانين يموتون فقراء
عربي ودولي: انقطاع الإنترنت في قطاع غزة
محافظات: إتلاف 77 طناً مواد غذائية بأمانة العاصمة
أخبار: النواب يستنكر الخذلان العربي للمقاومة الفلسطينية
أخبار: إحالة 94 مسؤولاً في صنعاء إلى النيابة
أخبار: في بيان شديد اللهجة.. صنعاء تحذّر تل أبيب
عربي ودولي: 560 شهيداً فلسطينياً و2900 جريح
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023