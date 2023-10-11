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المؤتمر نت - دمّر 572 مستشفى ومرفقاً ومنشأة صحية واستهدف 92 سيارة اسعاف مع طواقمها ومنع دخول المستلزمات الطبية

28 الف منشأة تعليمية .. ضحايا العدوان على اليمن بالأرقام

المؤتمرنت -
28 الف منشأة تعليمية .. ضحايا العدوان على اليمن بالأرقام
ارتفع عدد ضحايا تحالف العدوان على اليمن إلى 49 ألفاً و22 شهيداً وجريحاً من المدنيين، بينهم ثمانية آلاف طفل وأكثر من خمسة آلاف و400 امرأة و35 ألف من الذكور.

وكشف وزير حقوق الإنسان على حسين الديلمي في مؤتمر صحافي له اليوم بصنعاء أن ضحايا العدوان والحصار في اليمن بصورة غير مباشرة بلغ 700 ألف منذ بدء العدوان في 26 مارس 2015م.
مشيرا في هذا السياق إلى أن معدلات الضحايا الذين يسقطون بشكل غير مباشر ما يزال في تصاعد وتمثل أعداد كبيرة، ما يحتاج إلى مسح شامل للوصول إليها.

وبين أن طيران العدوان استهدف ألفاً و66 مخزن غذاء وأحرق أكثر من ألف قاطرة أثناء نقلها للمواد الغذائية ودمّر ما يقارب 700 سوق مركزي وأكثر من 11 ألف محل تجاري مواد غذائية وكذا تدمير 11 صومعة غلال ومطاحن.

وعلى المستوى الزراعي، أشار الوزير الديلمي إلى أن العدوان دمّر ما يقارب ألف سوق وحقل زراعي وجمعية ومعدات زراعية، وما تزال آثاره على آلاف المساحات الشاسعة للحقول الزراعية التي أصبحت غير صالحة للزراعة، إضافة إلى انهيار إنتاج الثروة الحيوانية من "أبقار وأغنام وجمال ودواجن"، ما أثر على القاطنين في المناطق الريفية.

وأفاد بأن العدوان استهدف ودمّر ولوّث ما يقارب ألفي منشأة مائية ما بين سد وحاجز وخزان مائي وقنوات ري، وأكثر من ألف و300 مضخة مياه وآبار وغطاسات وشبكات ري حديثة، موضحاً أن العدوان استهدف قطاع الثروة السمكية وقتل وجرح أكثر من ثلاثة آلاف صياد بشكل مباشر، كما دمر وأحرق أربعة آلاف و600 قارب صيد وساهم في حرمان أكثر من 40 ألف صياد تقليدي من ممارسة مهنة الصيد في السواحل اليمنية.

كما أكد أن العدوان دمّر البيئة السمكية بشكل ممنهج وجرف الثروة السمكية وتسبب في نفوق الأسماك في معظم السواحل اليمنية بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان.

وبخصوص القطاع الصحي، بين وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، أن العدوان دمّر 572 مستشفى ومرفقاً ومنشأة صحية واستهدف 92 سيارة اسعاف مع طواقمها ومنع دخول المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة.

وبشأن القطاع التعليمي، تسبب تحالف العدوان في استهداف وتدمير وتضرر نحو 28 ألف منشأة تعليمية وتربوية وأكثر من 45 جامعة وكلية حكومية وأهلية و74 معهداً فنياً وتقنياً.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية، ذكر الوزير الديلمي، أن تحالف العدوان استهدف 400 مصنع عام وخاص، تضررت بشكل كلي وجزئي، وإخراج بعضها عن الخدمة، كما دمّر تحالف العدوان ما يقارب من خمسة آلاف و600 منشأة وشبكة كهرباء وقتل وجرح أكثر من 380 عاملاً بقطاع الكهرباء.

وتسبب تحالف العدوان في التدمير الكلي والجزئي لألفين و176 موقعاً ومنشأة وشبكة تابعة للاتصالات وتقنية المعلومات، واستهدف 511 محطة بنزين وغاز وأحرق 264 ناقلة وقود، كما تم استهداف الموانئ والمطارات سواء بالقصف أو التدمير أو الإغلاق، وكذا استهدف المنشآت الإعلامية والقضائية والشبابية والرياضية وشبكات الطرق والجسور ومنشآت مدنية أخرى والأعيان المدنية والثقافية والمواقع والمعالم الأثرية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت الوزير الديلمي إلى أن استهداف العدوان للبنية التحتية، انعكس على الخدمات العامة وتسببت في كوارث بما في ذلك توقف أكثر من 60 بالمائة من القطاع الصحي وأثر على أكثر من 48 ألف موظف بالقطاع وتفشي الأمراض والأوبئة وانتشار العدوى بسبب نقص الخدمات.








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