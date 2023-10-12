الخميس, 12-أكتوبر-2023 الساعة: 03:19 م - آخر تحديث: 03:05 م (05: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منح البروفيسور عبدالعزيز بن حبتور وسام الوحدة اليمنية الخالدة
عبدالرحمن سلطان*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
أخبار
المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات التي خلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وخسائر مادية كبيرة

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر
في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات التي خلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وخسائر مادية كبيرة.

ففي 12 أكتوبر 2015، استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارات شنها طيران العدوان على وادي الزيح بين مديريتي المحابشة والشاهل في قضاء الشرفين بمحافظة حجة.

وشن الطيران المعادي سلسلة غارات على دار الرئاسة بمنطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين، واستهدف بعدة غارات منازل المواطنين في مديرية ماوية بمحافظة تعز، أسفرت عن تدميرها.

وشن طيران العدوان عشر غارات على الخط العام ومصنع للبلك في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد المواطن عبده دهيس وثلاثة من أبنائه وأصيب اثنان آخران بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في وادي حباب بمديرية صرواح محافظة مأرب، كما شن الطيران 11 غارة على جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر وغارتين على منطقة الخارد بمديرية نهم ودمر بغارتين مدرسة الذراع في حريب نهم وثلاث غارات على جبل الخصم في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

طيران العدوان شن غارة على منطقة البيضاء بمديرية المصلوب وغارة على منطقة حام في مديرية المتون بمحافظة الجوف، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية بشكل مكثف منازل ومزارع المواطنين بالمديرية.

وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان 18 غارة على مناطق السداد والزور والباحة ومندبة ومفرق مرع وكبري آل الزماح والهنجر بمديرية باقم خلفت أضراراً كبيرة بمنازل وممتلكات المواطنين العامة والخاصة، كما شن غارة على كهلان بمحيط مدينة صعدة، وغارة على منطقة الأزقول بمديرية سحار وخمس غارات على مديرية الظاهر.

واستهدف طيران العدوان بغارتين الدفاع الجوي وبغارتين منطقة يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز، وغارة على منطقة كهبوب بمديرية المضاربة في محافظة لحج.

وشن طيران العدو غارة على مديرية حرض، وغارتين على مديرية حيران ومثلها على مزرعة أحد المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس وثلاث غارات على مديرية بني قيس في محافظة حجة.

طيران العدوان شن أربع غارات على جبل الدود في جيزان و15 غارة على مناطق الثعبان وقلل الشيباني وملطة في عسير، وعدة غارات على موقعي الشبكة والشرفة في نجران.

وفي 12 أكتوبر 2017، استشهد أربعة مواطنين بينهم طفل وامرأة وأصيب خمسة آخرين إثر ثلاث غارات شنها الطيران المعادي على منزل مواطن ومسعفين بقرية مسورة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن خمس غارات على منطقة المدفون بالمديرية، وغارة على منطقة ضبوة في مديرية سنحان خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.

وشن طيران العدوان غارتين شمال يختل بمديرية المخا محافظة تعز، وغارة على منطقة العطن بمديرية بكيل المير و11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

الطيران المعادي شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية باجل في محافظة الحديدة، وغارة على منطقة العطن بمديرية بكيل المير بمحافظة حجة، كما شن ثماني غارات على مواقع الطلعة والسديس والشرفة في نجران.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بغارة أحد خزانات المياه في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.

وفي 12 أكتوبر 2019، أطلق المرتزقة 22 قذيفة مدفعية على منطقتي الجاح والقرشية بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، وقصفوا مناطق متفرقة من مديرية التحيتا بمختلف الأسلحة الرشاشة واستهدفوا بأربعة صواريخ موجهة منازل المواطنين في الأطراف الشرقية لشارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وبقذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف مماثل قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.

وأصيبت امرأة بقناصة مرتزقة العدوان في مديرية الصلو بمحافظة تعز، في حين شن الطيران غارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وست غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وسبع غارات على منطقة الصوح قبالة نجران.

وفي محافظة الحديدة استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية، وقصفوا بـ 426 قذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.

وفي 12 أكتوبر 2021 استهدف طيران العدوان بـ 14 غارة مديرية العبدية وبغارتين مديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن سبع غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف، وغارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف.

وشن الطيران المعادي غارة على مديرية السوادية في محافظة البيضاء، فيما استهدف الطيران التجسسي بتسع غارات الفازة والجبلية بمحافظة الحديدة، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وقصفوا بـ 239 قذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في المحافظة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي غارتين على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين
علوم وتقنية: كشف أخطر مرض يصيب العيون
مجتمع مدني: 9 طرق لـ تحسين الحالة النفسية
عربي ودولي: 1300 قتيل صهيوني و3192 جريح
فنون ومنوعات: ياسر جلال يتضامن مع القضية الفلسطينية
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
قضايا وآراء: منح البروفيسور عبدالعزيز بن حبتور وسام الوحدة اليمنية الخالدة
عربي ودولي: 974 شهيداً وأكثر من 5 آلاف جريح في غزة
أخبار: الأرصاد يحذر: أمطار متفرقة واضطراب البحر
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر
عربي ودولي: حماس ترفض مغالطات بايدن
أخبار: اجتماع هام للجنة "أراضي وحرم مطار صنعاء"
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 900
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا تقفز 12%
رياضة: الكشف عن منظمي يورو 2028 و2032
رياضة: برشلونة يسقط بفخ التعادل أمام غرناطة
فنون ومنوعات: حماقي: ندعم أهلنا في فلسطين قَلْباً وَقالِباً
عربي ودولي: 849 شهيداً حصيلة العدوان على غزة
أخبار: بن حبتور يناقش تعزيز التعاون مع "العمل الدولية"
عربي ودولي: كتائب القسام تواصل قصف عسقلان
أخبار: طائرة أممية تهبط في مطار الحديدة الدولي
أخبار: النواب يجدد إدانته للاعتداءات الصهيونية على غزة
عربي ودولي: 788 شهيداً و4100 جريح في غزة
أخبار: أسوأ سيناريو في اليمن.. خرائط مرعبة للبلدان شديدة الحرارة
عربي ودولي: حماس ترد على تصريحات غالانت: "عنصرية وقحة"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023