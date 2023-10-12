المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات التي خلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وخسائر مادية كبيرة.



ففي 12 أكتوبر 2015، استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارات شنها طيران العدوان على وادي الزيح بين مديريتي المحابشة والشاهل في قضاء الشرفين بمحافظة حجة.



وشن الطيران المعادي سلسلة غارات على دار الرئاسة بمنطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين، واستهدف بعدة غارات منازل المواطنين في مديرية ماوية بمحافظة تعز، أسفرت عن تدميرها.



وشن طيران العدوان عشر غارات على الخط العام ومصنع للبلك في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد المواطن عبده دهيس وثلاثة من أبنائه وأصيب اثنان آخران بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في وادي حباب بمديرية صرواح محافظة مأرب، كما شن الطيران 11 غارة على جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر وغارتين على منطقة الخارد بمديرية نهم ودمر بغارتين مدرسة الذراع في حريب نهم وثلاث غارات على جبل الخصم في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.



طيران العدوان شن غارة على منطقة البيضاء بمديرية المصلوب وغارة على منطقة حام في مديرية المتون بمحافظة الجوف، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية بشكل مكثف منازل ومزارع المواطنين بالمديرية.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان 18 غارة على مناطق السداد والزور والباحة ومندبة ومفرق مرع وكبري آل الزماح والهنجر بمديرية باقم خلفت أضراراً كبيرة بمنازل وممتلكات المواطنين العامة والخاصة، كما شن غارة على كهلان بمحيط مدينة صعدة، وغارة على منطقة الأزقول بمديرية سحار وخمس غارات على مديرية الظاهر.



واستهدف طيران العدوان بغارتين الدفاع الجوي وبغارتين منطقة يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز، وغارة على منطقة كهبوب بمديرية المضاربة في محافظة لحج.



وشن طيران العدو غارة على مديرية حرض، وغارتين على مديرية حيران ومثلها على مزرعة أحد المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس وثلاث غارات على مديرية بني قيس في محافظة حجة.



طيران العدوان شن أربع غارات على جبل الدود في جيزان و15 غارة على مناطق الثعبان وقلل الشيباني وملطة في عسير، وعدة غارات على موقعي الشبكة والشرفة في نجران.



وفي 12 أكتوبر 2017، استشهد أربعة مواطنين بينهم طفل وامرأة وأصيب خمسة آخرين إثر ثلاث غارات شنها الطيران المعادي على منزل مواطن ومسعفين بقرية مسورة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن خمس غارات على منطقة المدفون بالمديرية، وغارة على منطقة ضبوة في مديرية سنحان خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين ومنازلهم.



وشن طيران العدوان غارتين شمال يختل بمديرية المخا محافظة تعز، وغارة على منطقة العطن بمديرية بكيل المير و11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



الطيران المعادي شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية باجل في محافظة الحديدة، وغارة على منطقة العطن بمديرية بكيل المير بمحافظة حجة، كما شن ثماني غارات على مواقع الطلعة والسديس والشرفة في نجران.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بغارة أحد خزانات المياه في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة.



وفي 12 أكتوبر 2019، أطلق المرتزقة 22 قذيفة مدفعية على منطقتي الجاح والقرشية بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، وقصفوا مناطق متفرقة من مديرية التحيتا بمختلف الأسلحة الرشاشة واستهدفوا بأربعة صواريخ موجهة منازل المواطنين في الأطراف الشرقية لشارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وبقذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، كما استهدف قصف مماثل قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



وأصيبت امرأة بقناصة مرتزقة العدوان في مديرية الصلو بمحافظة تعز، في حين شن الطيران غارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وست غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وسبع غارات على منطقة الصوح قبالة نجران.



وفي محافظة الحديدة استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية، وقصفوا بـ 426 قذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 12 أكتوبر 2021 استهدف طيران العدوان بـ 14 غارة مديرية العبدية وبغارتين مديرية صرواح في محافظة مأرب، وشن سبع غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف، وغارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف.



وشن الطيران المعادي غارة على مديرية السوادية في محافظة البيضاء، فيما استهدف الطيران التجسسي بتسع غارات الفازة والجبلية بمحافظة الحديدة، استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وقصفوا بـ 239 قذيفة مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في المحافظة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، شن الطيران التجسسي غارتين على مديرية حيس بمحافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.