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المؤتمر نت - بالتزامن مع مواصلة العدو الصهيوني شن سلسلة غارات عنيفة وهستيرية على قطاع غزة.. ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 1200 شهيد، و5600 جريح

1200 شهيد و5600 جريح في العدوان على غزة

المؤتمرنت -
1200 شهيد و5600 جريح في العدوان على غزة
بالتزامن مع مواصلة العدو الصهيوني شن سلسلة غارات عنيفة وهستيرية على قطاع غزة.. ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 1200 شهيد، و5600 جريح.

وبحسب ما تناقلته وكالات أنباء فلسطينية، اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الصهيوني على غزة إلى أكثر من 1200، و5600 إصابة.

ويواصل العدو الصهيوني شن سلسلة غاراته على قطاع غزة، حيث استشهد العشرات في استهداف صهيوني لمنزلين سكنيين في جباليا.

وأعلنت الأمم المتّحدة في بيان لها، اليوم الخميس، أنّ أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف صهيوني عنيف، منذ أيام.

بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن أكثر من 2.3 مليون إنسان مهدد بفعل قرب توقف شركة توليد الكهرباء خلال ساعات من جراء نفاد الوقود.








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