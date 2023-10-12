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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالوهاب القاضي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالوهاب القاضي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ / يحيى يحيى القاضي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب واخوانه، وكافة آل القاضي بمديرية بني حشيش محافظة صنعا، وذلك بوفاة المغفور له - باذن الله تعالى- اخيه الشيخ/عبدالوهاب يحيى القاضي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته هذا المصاب الجلل

سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








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