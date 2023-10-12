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أخبار
المؤتمر نت - تحدث الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، اليوم الخميس، عن آخر تطورات معركة "طوفان الأقصى"

أبو عبيدة يكشف لأول مرة تفاصيل عملية "طوفان الأقصى"

المؤتمرنت -
أبو عبيدة يكشف لأول مرة تفاصيل عملية "طوفان الأقصى"
تحدث الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، اليوم الخميس، عن آخر تطورات معركة "طوفان الأقصى" التي بدأت يوم السبت الماضي.

وقال أبو عبيدة في تسجيل مصور أن "معركتنا الحالية ابتدأت من حيث انتهت عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية".

وأضاف أبو عبيدة: "أكدنا أن المعركة يجب أن يكون عنوانها الأقصى والقدس وأدخلنا فيها ملف الأسرى".

وتابع أبو عبيدة: "كان القرار برصد وتوجيه أكبر قدر من الموازنات للإعداد لهذه المعركة، وكذلك تم ربط قرار التوجه لها بالدفاع عن القدس ونصرة الأقصى والأسرى ".

وأكد أبو عبيدة ان "معركة طوفان الأقصى بدأت انطلاقا من تحليل منطقة العمليات مثل الأرض والطقس وتأثيرهما"

وقال أبو عبيدة: "أن معركة طوفان الأقصى مستمرة على الأرض في كل المحاور.. نسيطر على مجريات المعركة على الأرض ونؤكد جهوزيتنا في المجال الدفاعي".

وتابع "أقول لأسرانا إن ما لدينا من أوراق سيكون ثمنا لحريتكم".

وقال: "من واجبنا على أمتنا اليوم التي رأت آيات الله في إساءة وجه العدو وإذلاله وسحق صورته الزائفه أمام الأجيال الراهنة والقادمة أن نضع كل من يرى ويسمع ويعيش هذه اللحظات المفصليه أمام الواقع العملياتي والعسكري لهذه المعركة العظيمة.








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