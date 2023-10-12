المؤتمرنت -

بدء صرف الكفالة الشهرية لأبناء الشهداء

بدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم، صرف كفالة شهر ربيع الأول للعام 1445ﮪ لأبناء الشهداء والمفقودين في جميع المحافظات.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الصرف يستهدف 55 ألفا و592 من أبناء الشهداء والمفقودين، بمبلغ إجمالي وقدره مليار و111 مليونا و840 ألف ريال.



وأشارت إلى أن عملية الصرف تمت عبر الحولات السريعة.. مهيبة بأسر الشهداء المعيلين للأبناء التوجه إلى أقرب خدمة صرافة لاستلام الكفالة.



وأكدت الهيئة التزامها بالوفاء بواجبها تجاه أبناء الشهداء والمفقودين، واستمرارها في تقديم الدعم والرعاية لهم في المستقبل، وأنها تعمل جاهدة لتلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم في جميع جوانب الحياة.