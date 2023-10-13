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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 1572 شخصا، فيما أصيب نحو 7262 شخص أخرين

ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين إلى 1572

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين إلى 1572
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 1572 شخصا، فيما أصيب نحو 7262 شخص أخرين.

ونقلت وكالة سما الفلسطينية للأنباء عن الوزارة، في آخر تحديث لها، القول: إن "حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدا، ونحو 6612 جريحا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 35 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى".

وارتكب جيش العدو الصهيوني خلال الساعات الأخيرة عدة مجازر مروعة في عموم قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين، وتركز القصف الصهيوني على مدينة رفح ودير البلح وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.








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