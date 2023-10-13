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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 1843 شهيداً و7138 مصاباً

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 1843

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 1843
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 1843 شهيداً و7138 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1799 شهيدا، و6388 مصابا، وفي الضفة الغربية 44 شهيدا، وأكثر من 700 مصابا، وصل منهم إلى المستشفيات نحو 250.

وكان المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش حذر خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، من أن النظام الصحي في قطاع غزة "بلغ نقطة الانهيار".

وبحسب المنظمة، فإن ستة من المستشفيات السبعة الكبرى في القطاع لم تعد تعمل سوى جزئيا.

وقال ياساريفيتش إن "مستشفى بيت حانون شمال غزة لم يعد يعمل بسبب الضربات الجوية المتتالية على مقربة منه والتي ألحقت أضرارا بالمستشفى والطرقات المجاورة.

وأضاف أن المستشفيين الرئيسيين في شمال القطاع، المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء، تخطيا طاقتهما الاستيعابية البالغة بالإجمال 760 سريرا.

وأشار إلى أن 99% من أسرة مستشفى الشفاء باتت مشغولة في حين أن مستشفيات جنوب غزة بلغت أقصى طاقتها.

ولفت إلى أن المستشفيات لا تحصل على الكهرباء سوى لبضع ساعات في اليوم لادخار الوقود الذي بات على وشك النفاد.








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