الجمعة, 13-أكتوبر-2023 الساعة: 08:16 م - آخر تحديث: 07:48 م (48: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منح البروفيسور عبدالعزيز بن حبتور وسام الوحدة اليمنية الخالدة
عبدالرحمن سلطان*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
أخبار
المؤتمر نت - شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، مسيرة جماهيرية كبرى تعزيزا لصمود غزة واسنادا للمقاومة الفلسطينية، واستجابة لدعوة حركة المقاومة الإسلامية حماس

مسيرة كبرى في صنعاء دعماً وإسناداً لغزة والمقاومة

المؤتمرنت -
مسيرة كبرى في صنعاء دعماً وإسناداً لغزة والمقاومة
شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم، مسيرة جماهيرية كبرى تعزيزاً لصمود غزة واسناداً للمقاومة الفلسطينية، واستجابة لدعوة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ورفعت الحشود في مسيرة جمعة طوفان الأقصى، الأعلام الفلسطينية واللافتات المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات الإسلامية وتحريرها من دنس الاحتلال الصهيوني.

ونددت الحشود، بصمت وتواطؤ المجتمع الدولي ومنظماته، إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وحرب إبادة جماعية وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والمساجد والمخيمات وتهجير الفلسطينيين وقتل الأطفال والنساء.

وباركت عملية "طوفان الأقصى" التي ينفذها أبطال المقاومة الفلسطينية وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مواجهة صلف وجرائم كيان العدو الصهيوني المدعوم من أمريكا وبريطانيا ودول الغرب.

ودعت الحشود، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تتشدق بحقوق الإنسان إلى مراجعة مواقفها والاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على إيقاف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لتفادي كارثة إنسانية وصحية وشيكة.

وفي المسيرة الجماهيرية الكبرى، أكدت كلمة العلماء التي القاها نائب وزير الارشاد العلامة فؤاد ناجي، أن خروج الشعب اليمني اليوم هو لتجديد الموقف والمبدأ، وأنهم على العهد ماضون وإلى جانب القدس وفلسطين حتى النصر أو الشهادة.

وأشار العلامة ناجي، إلى أن الشعب اليمني خرج اليوم في هذه الحشود العظيمة ليعبر عن موقفه الثابت والراسخ من قضيته المركزية الأولى ليجسد الإيمان والحكمة وأنه شعب المدد والأنصار.

ولفت إلى أن خروج الشعب اليمني في هذه الساحة وفي مختلف المحافظات الحرة، رسالة للمجاهدين في فلسطين والشعب الفلسطيني، أنه معهم وإلى جانبهم حتى تحقيق النصر وتحرير الأراضي المحتلة والقدس الشريف من دنس الصهاينة.

وأوضح أن هذه الحشود تتطلع شوقا للجهاد لو كان لها حدود مع فلسطين المحتلة، ولما كان هناك شيء إسمه اسرائيل ولكان الصهاينة أثرا بعد عين.

بدروه قال ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شماله، إن قوى الشر تتكاتف اليوم مع العدو الصهيوني ليصب جام غضبة على أهل فلسطين وغزة، وتعلن كثير من قوى العالم دعمها لهذا الكيان، وهي ترى المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد وقوف أبناء الشعب الفلسطيني وكل قوى الحية في مواجهة العدو الصهيوني، وإن عملية طوفان الأقصى التي انطلقت في السابع من 7 أكتوبر من قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 15 عاما، كسرت أقوى وأكبر جيش في المنطقة والمدعوم من أكبر قوى العالم في العصر حديث.

وأشار أبو شماله، إلى أن عملية "طوفان الأقصى" استطاعت مباغت العدو الصهيوني ومفاجأة أجهزة استخبارته لتدخل إلى أرض فلسطين المحتلة وتضع الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح وأسير، في فعل عسكري مميزا سيؤرخ له في التاريخ العسكري الحديث.

وذكر ممثل حركة حماس، أن محاولات الصهاينة السابقة للسيطرة على الأقصى وتهجير أهل فلسطين من الضفة الغربية المحتلة فشلت، واليوم يسعى لتهجير أبناء غزة، لكن محاولاته ستبوء بالفشل ما دامت الامة ترفع راية الجهاد والمقاومة.

كما أكد أن هذه العملية أثبتت أن الجيش الصهيوني هش وأن الكيان الصهيوني بعد هذه العملية يعيش في أزمة وجودية، بعد اقتحام مجموعة محدودة من المقاتلين الاشداء للعديد من مواقعه العسكرية.. مشيرا إلى أن عملية طوفان الأقصى أحيت في الشعب الفلسطيني والأمة روح الامل والعزة والكرامة وهي مبشرة لمستقبل الحرية والنصر القريب بأذن الله.

وذكر أبو شماله، أن قطع الماء والكهرباء والدواء عن غزة لن يفت في عضد الشعب الفلسطيني، وهي جريمة حرب جديدة يرتكبها العدو الصهيوني بحق الإنسانية.. متسائلا " أين أنتم يا من تدعون الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان".

وأوضح أن الشعب اليمني بهذا الخروج المشرف اليوم وقبل ذلك، يؤكد تضامنه مع أهل غزة، والإعلان عن غضبه ودعمه للمجاهدين في غزة، وأنه مستعد لتقديم الغالي والنفيس للمشاركة في العمل المقاوم.

وأعلن بيان صادر عن المسيرة، تأييد ومباركة العملية الجهادية البطولية "طوفان الأقصى" التي حقق الله تعالى بها على أيدي المجاهدين الانتصارات العظيمة للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية ضد الكيان الصهيوني المجرم.

وأوضح أنه في ظل العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان، وفي ظل التواطؤ المخزي من قبل بعض الدول العربية المطبعة، فإن الشعب اليمني يحتشد بالملايين في مختلف الميادين والساحات ليعلن للعالم أجمع أنه ومن المنطلق الإيماني والأخلاقي والإنساني يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة.

وأكد البيان، أن الشعب اليمني يقف موقف الجهاد والحق إلى جانب الشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة بالسلاح والرجال والإمكانيات في مواجهة العدو الصهيوني، وأنه حاضرا للمشاركة الفعلية وإرسال مئات الآلاف من المجاهدين في سبيل الله للدفاع عن فلسطين والشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

وأدان بيان المسيرة المواقف المخزية والمشينة للدول العربية المطبعة وفي مقدمتها الإماراتي والسعودي والبحريني وغيرها، والتي طمعت وشجعت العدو الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني.. معتبرا مواقفها المخزية مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

واستنكر ما تقوم به الأنظمة المطبعة العميلة من إساءات إعلامية وتخذيل وسعي لتفكيك الموقف العربي عن تبني مواقف جادة ضد العدو الصهيوني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: علامات تدل على الجلطة الدماغية
عربي ودولي: رداً على الاحتلال.. داخلية غزة: لن نترك بيوتنا
رياضة: مجموعات متوازنة للعرب بكأس أمم إفريقيا
اقتصاد: أفضل أداء أسبوعي للذهب منذ مارس
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الـ60 لثورة 14 أكتوبر
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين إلى 1572
أخبار: الشريف: الاحتفاء بثورة 14 أكتوبر استحضاراً لتضحيات طرد الاحتلال
أخبار: منتخب اليمن يضرب سيرلانكا بثلاثية نظيفة
أخبار: بدء صرف الكفالة الشهرية لأبناء الشهداء
عربي ودولي: 1449 شهيداً فلسطينياً و6868 مصاب
فنون ومنوعات: رسالة مؤثرة من شريهان للشعب الفلسطيني
فنون ومنوعات: محمد الشقنقيري يتعرض لحادث سير مروع
اقتصاد: الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين
عربي ودولي: أبو عبيدة يكشف تفاصيل عملية طوفان الأقصى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عبدالوهاب القاضي
أخبار: ربع سكان اليمن بحاجة للرعاية النفسية
عربي ودولي: 1200 شهيد و5600 جريح في غزة
اقتصاد: الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 12 أكتوبر
علوم وتقنية: كشف أخطر مرض يصيب العيون
مجتمع مدني: 9 طرق لـ تحسين الحالة النفسية
عربي ودولي: 1300 قتيل صهيوني و3192 جريح
رياضة: اليمن يستهل مشواره بملاقاة سريلانكا غداً
فنون ومنوعات: ياسر جلال يتضامن مع القضية الفلسطينية
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 1128
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023