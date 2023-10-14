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المؤتمر نت - دخلت عملية طوفان الأقصى أسبوعها الثاني ضد جرائم ومجازر الاحتلال الصهيوني الذي يواصل عدوانه على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي، مخلفاً أكثر من 2215 شهيداً

"طوفان الأقصى".. المجازر الصهيونية مستمرة

المؤتمرنت -
"طوفان الأقصى".. المجازر الصهيونية مستمرة
دخلت عملية طوفان الأقصى أسبوعها الثاني ضد جرائم ومجازر الاحتلال الصهيوني الذي يواصل عدوانه على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي، مخلفاً أكثر من 2215 شهيداً، و8714 مصاباً.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" - التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وأدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 4900 صهيوني- يومها الثامن، تواصل كتائب القسام، خوض اشتباكات عنيفة داخل مواقع ومستوطنات الاحتلال الصهيوني، فيما دكّت صواريخ القسام مدينة عسقلان المحتلّة ومستوطنتي "سديروت" و"زيكيم" وبئر السبع وتل أبيب وغيرها برشقات صاروخية كبيرة.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم السبت، إن المقاومة بدأت كتابة التاريخ بـ"طوفان الأقصى" التي شكلت بداية زوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا، وجيش الاحتلال لم يستطع مواجهة رجالنا الشجعان فلجأ إلى ارتكاب المجازر.

وأضاف هنية، في كلمة له: إن "العدو يعتقد أن مجازره ستمحو عار الذل والانكسار بعد ضربة القسام الإستراتيجية، وسنستأنف إستراتيجية التحرير والعودة رغم ما يقوم به العدو بدعم من الولايات المتحدة".

وشدد هنية على أن "أهل غزة متجذرون في أرضهم، متمسكون بوطنهم، ولن يخرجوا من أرضهم ولن يهاجروا.

وأوضح أنه "لطالما أكدت حماس أنها لا تستهدف المدنيين الكبار ولا الصغار، وحركة حماس لا يمكن أن ترتجف بندقيتها أمام الرواية الإعلامية الإسرائيلية المضللة".

واختتم رئيس المكتب السياسي لحماس كلمته بالقول: "سنواصل كفاحنا حتى تكون لنا دولة ويتحرر أسرانا ومقدساتنا ويعود مهجّرونا إلى ديارهم".

وشنت طائرات الاحتلال الصهيوني قصفاً طال عدة مواقع بغزة، اليوم، متسببة في عدة مجازر في وقت واحد بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع، حيث استشهد أكثر من 400 مواطن، وأصيب نحو 1500 آخرون.

ونفذ الطيران الصهيوني سلسلة غارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا، وإصابة نحو 250 آخرين.

وفي مدينة غزة، استشهد نحو 260 فلسطينياً جراء غارات شنها طيران الاحتلال على أحياء المدينة، خاصة تل الهوا والرمال، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

واستشهد 40 فلسطينياً في مخيم جباليا بعد تدمير طيران الاحتلال منازل على رؤس ساكنيها، إضافة إلى نحو 10 مواطنين استشهدوا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، عقب قصف عدد من المنازل.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد نحو 20 مواطنا عقب قصف طائرات الاحتلال لعدد من البنايات السكنية.

وألحقت غارات الطيران الحربي الصهيوني، خسائر مادية جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المستهدفة، كما تسببت بتدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية.








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