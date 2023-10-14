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أخبار
المؤتمر نت - أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أن الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها في المديريات ستنفذ حملة واسعة على الأفران والمخابز ومنافذ البيع

حملة ضبط مخالفي التسعيرة الجديدة للخبز تبدأ غداً

المؤتمرنت -
حملة ضبط مخالفي التسعيرة الجديدة للخبز تبدأ غداً
أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أن الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها في المديريات ستنفذ حملة واسعة على الأفران والمخابز ومنافذ البيع.

وأوضح الوكيل قطران أن الحملة التي سيتم تنفيذها من يوم غد الأحد، تهدف للتأكد من الالتزام بقرار الوزارة بتحديد سعر الكيلو جرام الخبز بمبلغ 400 ريال وأن لا يقل حجم القرص لواحد عن 50 جرام.

وأشار إلى أن الحملة تأتي بعد الانتهاء من المهلة التي منحتها الوزارة لجميع الأفران والمخابز ومنافذ البيع للالتزام بالقرار.. معبرا عن شكره لأصحاب الأفران والمخابز الذي التزموا بالسعر الجديد للخبز.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بأن الفرق الميدانية ستعمل على ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .. لافتا إلى أن الوزارة لن تتهاون أو تسمح بالتلاعب في تنفيذ القرار، وستتخذ كل الإجراءات لضمان حماية لقمة عيش المواطن من بعض ضعفاء النفوس.

ودعا وسائل الإعلام الى مواكبة الحملات الميدانية للوزارة ومكاتبها، وأداء دورها التوعوي لنشر وترسيخ ثقافة شراء الخبز بالكيلو جرام .. مشددا على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم المجاني 174.








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