المؤتمرنت -

الأمم المتحدة تحذر: شبح الموت يخيم على غزة

قال مارتن غريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن شبح الموت يخيم على غزة، "وبدون ماء وكهرباء وغذاء ودواء، فإن الآلاف سيموتون".



ودعت وكالات الأمم المتحدة في بيان لها الليلة الماضية إلى إقامة ممر إنساني لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة.



مشيرة الى وصول طائرات محملة بالمواد الغذائية من برنامج الأغذية العالمي إلى مطار العريش المصري قرب معبر رفح الحدودي مع غزة.



وقال البرنامج إن فرقه ستقدم المساعدات الغذائية الطارئة للأسر بمجرد إتاحة الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية.



وكانت طائرة تحمل إمدادات صحية من منظمة الصحة العالمية قد وصلت إلى مطار العريش أمس ليتم توصيلها إلى غزة عبر معبر رفح بمجرد إنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات.



وحذرت المنظمة من أن أي تأخير في بقاء هذه الإمدادات على الجانب المصري من الحدود، سيؤدي إلى موت مزيد من الناس بينما توجد الإمدادات التي يمكن أن تنقذهم على بُعد أقل من 20 كيلومترا (12 ميلا).



وذكرت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أن نحو مليون شخص قد شُردوا في غزة خلال الأسبوع الماضي.



وفي فيديو نشرته وكالة الأونروا على موقع X، تحدثت السيدة راوية حلس مديرة كلية تدريب غزة في خانيونس، عن الاحتياج الشديد للغذاء والماء والدواء لمن فروا من منازلهم "ليلاقوا خطر الموت بسبب عدم توفر تلك الإمدادات الأساسية"