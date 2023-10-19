المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 19 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 19 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة غارات استهدفت الأحياء السكنية والمنشآت الخدمية، وأسفرت عن شهداء وجرحى في عدة محافظات.



ففي 19 أكتوبر 2015، استهدف طيران العدوان بسلسلة من الغارات المكثفة منطقة فج عطان والنهدين ودار الرئاسة في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، وسبع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب استهدفت منزل الشيخ صالح بن سودة طعيمان ومناطق الحقيل وسوق صرواح.



وشن الطيران المعادي عدة غارات بقنابل عنقودية محرمة دولياً على منطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان في محافظة صعدة أحدثت دماراً هائلاً في منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم.



طيران العدوان شن عدد من الغارات على شارع الستين ومطار تعز الدولي وقرية الهجر بالقاعدة وأحد الفنادق ومنطقة الخضراء بمديرية المخا في محافظة تعز، أسفرت عن تدمير منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان أربع غارات على معمل كسارة مصنع إسمنت عمران ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بليغة في منازل المواطنين المجاورة.



واستهدف طيران العدوان بأربع غارات منطقة الحفا بمديرية السبعين في أمانة العاصمة، وبثلاث غارات مطار صنعاء الدولي، وقصف بغارة كلية الطيران في شارع الستين غرب العاصمة ما تسبب في أضرار بليغة بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وشن الطيران المعادي في محافظة صنعاء، غارة على منطقة دار الحيد في مديرية سنحان وبني بهلول وخمس غارات على مناطق متفرقة بمديرية بني حشيش وغارتين على جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر وغارة على منطقة ضلاع بمديرية همدان ما أدى إلى أضرار في منازل المواطنين والأراضي الزراعية، كما استهدف بثلاث غارات نقيل موسنة في مديرية مناخة على طريق صنعاء الحديدة، أسفرت عن أضرار كبيرة بالطريق.



ونفذ مرتزقة العدوان عملية نهب واسعة للمحلات التجارية في السوق الشعبي وسط مدينة تعز، فيما شن الطيران غارتين على منطقة ومدارس العمري بمديرية ذوباب بالمحافظة نفسها، وأربع غارات على منطقة الكتيب بمدينة الحديدة.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على وادي نوع والمطار في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وعشر غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وخمس غارات على مواقع المحروق وغارب صديق وجبل الدود في جيزان.



وفي 19 أكتوبر 2017، استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على الجامع الكبير في مديرية موزع بمحافظة تعز، بينما شن الطيران غارتين على المديرية نفسها.



واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة محلي في مديرية نهم بمحافظة صنعاء خلفتا أضراراً في ممتلكات المواطنين وشن غارة على مديرية المصلوب في محافظة الجوف و19 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.



وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر الحدودية وغارة على منطقة البقع بمديرية كتاف وأربع غارات على مديرية مجز، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديريتي غمر ومنبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي طال مزارع المواطنين وممتلكاتهم.



وشن طيران العدوان خمس غارات على الشرفة في نجران وثلاث غارات على مدينة الربوعة في عسير.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ منزل أحد المواطنين في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، ما أدى إلى تدميره، كما نفذوا تمشيطاً مكثفاً بالعيارات المختلفة على أحياء سكنية في الشارع نفسه.



كما نفذوا تمشيطاً مكثفاً بالأسلحة النارية والرشاشات المتوسطة والثقيلة على مناطق متفرقة في شارع صنعاء وشرق مدينة الشعب ومطار الحديدة، وتسببت قذائف مدفعية المرتزقة في إحراق شحنة المساعدات التي دخلت مدينة الدريهمي، كما استهدفت منازل المواطنين.



وفي محافظة الحديدة أيضاً، أطلق المرتزقة 29 قذيفة هاون على الأحياء السكنية في الجاح والبرشية، ومشطوا بمختلف العيارات على الجاح بمديرية بيت الفقيه.



طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على الطريق العام بمديرية شدا الحدودية، وغارة على منطقة آل علي، وغارة على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية، وست غارات على البقع، كما شن ثلاث غارات على محور نجران، وغارتين على تويلق في جيزان.



وفي 19 أكتوبر 2020، استشهد مواطن وأصيب آخر بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.



وشن طيران العدوان في محافظة مأرب، ست غارات على مديرية صرواح، وسبع غارات على مديرية مجزر وثلاث غارات على مديريتي رحبة وجبل مراد، ودمر بغارتين منزل الشيخ عبدالله بن ربيش كعلان ومنزل آخر مجاور له في منطقة الكنب بمديرية مدغل.



وفي محافظة الحديدة استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وقصفوا بـ 305 صواريخ وقذائف مدفعية، وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب ثمانية آخرين بينهم ثلاثة مهاجرين أفارقة، بنيران الجيش السعودي في منطقة المفتح بمديرية منبه محافظة صعدة، بينما شنّ الطيران غارة على مديرية الظاهر.



وشن الطيران التجسسي غارتين على منطقة الفازة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجاح والجبلية، وقصفوا بـ 333 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



واستهدف طيران العدوان بخمس غارات مديريتي مدغل والجوبة في محافظة مأرب، وشن ست غارات على منطقتي المهاشمة والمرازيق بمحافظة الجوف.



وفي 19 أكتوبر 2022 اُستشهد المواطن علي سعيد مبارك هايلة وأصيب المواطن صالح محمد علي عقلان بانفجار لغم من مخلفات العدوان بسيارتهما في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.