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المؤتمر نت - سقط ثلاثة قتلى، بينهم طفلة، وأصيب 27 آخرون، بانفجار مخزن للبارود في مديرية جبل يزيد بمحافظة عمران

حصيلة ضحايا انفجار مخزنٍ للبارود في عمران

المؤتمرنت -
حصيلة ضحايا انفجار مخزنٍ للبارود في عمران
سقط ثلاثة قتلى، بينهم طفلة، وأصيب 27 آخرون، بانفجار مخزن للبارود في مديرية جبل يزيد بمحافظة عمران.

وأوضحت شرطة محافظة عمران في بيان، أن إجراءات جمع الاستدلال بيّنت أن الانفجار حدث نتيجة احتراق كمية من البارود الذي كان مخزناً في منزل المدعو أحمد حسين سيلان الكائن في منطقة قاعة بمديرية جبل يزيد والذي يعمل في بيع مادة البارود المخصص لأعمال قطع الأحجار، بصورة غير قانونية ودون ترخيص من الجهات المختصة.

وأكدت أنه تم ضبطه وإحالته للإجراءات القانونية،

وأشارت شرطة المحافظة إلى أن المتوفين هم: المواطنة حنين احمد التومي (20 عاماً)، والطفلة رقية محمد فراص علي سعيد (4 أعوام)، والمواطن محمد مطهر هاشم العرشي (60 عاماً) نتيجه إصابته بشظايا متفرقة، وإصابة 27 آخرين بإصابات متوسطة وخطيرة.

ولفتت إلى أن الانفجار خلف أضراراً مادية في عدد من المنازل، داعيةً جميع المواطنين إلى الأخذ باحتياطات ووسائل السلامة، وعدم تخزين المواد المتفجرة والقابلة للإحتراق في المنازل أو في مخازن تقع في الأحياء السكنية، وحذرّت من أي اعمال مخالفة وغير مرخصة.








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