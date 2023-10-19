المؤتمرنت -

3854 شهيداً وأكثر من 13 ألف جريح في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري على غزة والضفة الغربية إلى 3854 شهيداً.



وبحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء، فقد أفادت آخر إحصائية بأن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى الآن أكثر من 3785 شهيداً، وما يزيد عن 13 ألف جريح.



وأشارت إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة بلغ 69 شهيداً، وأكثر من 1300 جريح"، منذ بدء العدوان.



ولليوم الـ13، يستمر العدوان والقصف الصهيوني وارتكاب المزيد من المجازر بحق أهالي قطاع غزة.