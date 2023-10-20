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المؤتمر نت - في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات استهدفت منازل ومزارع المواطنين والبنية التحتية في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وأضرار هائلة

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر

المؤتمرنت -
جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر
في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات استهدفت منازل ومزارع المواطنين والبنية التحتية في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وأضرار هائلة.

ففي 20 أكتوبر 2015، استشهد مواطنان وجرح ثالث ودمر منزلان وتضررت أخرى جراء استهداف طيران العدوان عدداً من المنازل في منطقتي غمار والشوارق بمديرية رازح محافظة صعدة، كما شن ثلاث غارات على منطقة الجعملة بمديرية مجز، وغارة على منطقة ولد مسعود بمديرية سحار أحدثت دماراً في منازل المواطنين ومزارعهم.

ودمر طيران العدوان بثلاث غارات منزل أحد المواطنين بقرية بيت الأحمر ومزرعة عنب في حصن عفاش ومزرعة طماطم ما بين شيعان وشعسان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، كما شن ثلاث غارات على جبل الريد بمنطقة الصباحة في مديرية بني مطر خلفت أضرارا كبيرة في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.

وشن الطيران المعادي سلسلة غارات على منطقة المشجح وجبل هيلان الإستراتيجي ومنزل الشيخ صالح بن سودة طعيمان بمديرية صرواح محافظة مأرب.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة ودمر منزلهم في غارة لطيران العدوان استهدفته بمفرق باقم مديرية باقم في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة القويحش غربي مديرية الغيل، وغارة على منطقة الساقية بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، وغارتين على شعب فنذخ بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية.

وفي 20 أكتوبر 2017، استشهد ستة مواطنين وأصيب أربعة آخرين جراء ثلاث غارات للطيران المعادي على منزلين في منطقة الغور بمديرية غمر محافظة صعدة، في حين أصيب خمسة أطفال بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة.

واستهدف العدوان بخمس غارات شبكة الاتصالات في مديرية شدا خلفت أضراراً بليغة، وشن خمس غارات على منطقة العطفين بمديرية كتاف وغارة على منزل مواطن في مديرية باقم أدت إلى تدميره.

واستشهد طفلان وأصيبت والدتهما جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف منزلهم بمديرية المخا في محافظة تعز، فيما شن الطيران غارة على مدارس العمري بمديرية ذوباب بالمحافظة نفسها.

واستشهد مواطن وأصيب آخر في ثلاث غارات شنها طيران العدوان على مزارع الجر في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت ثلاث نساء بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منزل في منطقة الحيدين بمديرية الصلو محافظة تعز، كما استشهدت امرأة بقصف مدفعي للمرتزقة على منزل بمنطقة المجاوحة في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، وتعرضت مناطق وقرى آهلة بالسكان في مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي طال منازل المواطنين وممتلكاتهم محدثاً أضراراً مادية فيها.

وفي 20 أكتوبر 2019، أصيبت امرأة ونفق عدد من المواشي، بغارة لطيران العدوان على منطقة بني صياح في مديرية رازح بمحافظة صعدة كما شن غارة على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء، وغارة على منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية، وغارتين على مديرية باقم.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية، وشن الطيران أربع غارات على الربوعة في عسير.

وفي محافظة الحديدة استهدف المرتزقة بتسع قذائف مدفعية جنوب شرق مثلث مقبنة جنوب حيس، وقصفوا ومشطوا بالمدفعية والعيارات الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة بحرة بمديرية صرواح، وغارة على مديرية مدغل في محافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وشنت طائرات بدون طيار أربع غارات على شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا، فيما قصف المرتزقة بـ 533 صاروخاً وقذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في المحافظة.

وفي 20 أكتوبر 2021، استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران، واثنان من المهاجرين الأفارقة بنيران الجيش السعودي في منطقة شويرة بمديرية منبه محافظة صعدة بينما وأصيب مواطن جراء غارة للطيران على منطقة محضة في مديرية الصفراء.

وفي صعدة أيضاً شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية سحار، ومثلها على مديرية الظاهر، وثلاث غارات على مديرية باقم، في حين تعرضت مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي.

وشن طيران العدوان 12 غارة على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية رحبة بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية عسيلان في محافظة شبوة، وغارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.








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