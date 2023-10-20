الجمعة, 20-أكتوبر-2023 الساعة: 06:27 م - آخر تحديث: 06:15 م (15: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ثورة 14 أكتوبر الخالدة الأساس الوطني للوحدة اليمنية المباركة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ثورة ‬14 ‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
حدث له دلالات حاكمة يُبنى عليها
محمد عبدالمجيد الجوهري
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
حتى لا ‬يستفحل‮ ‬‬التواجد‮ ‬العسكري‮ ‬الأمريكي‮ ‬باليمن
يحيى علي نوري
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
أخبار
المؤتمر نت - خرجت بالعاصمة صنعاء اليوم، مسيرة مليونية هي الأكبر على مستوى المنطقة والعالم، في جمعة التعبئة والاستنفار إسنادا للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في غزة

مسيرة مليونية بصنعاء استنفاراً وإسناداً للشعب الفلسطيني

المؤتمرنت -
مسيرة مليونية بصنعاء استنفاراً وإسناداً للشعب الفلسطيني
خرجت بالعاصمة صنعاء اليوم، مسيرة مليونية هي الأكبر على مستوى المنطقة والعالم، في جمعة التعبئة والاستنفار إسنادا للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في غزة.

ورفعت الحشود في المسيرة التي انطلقت من جولة فلسطين باتجاه شارع الستين الجنوبي، الأعلام اليمنية والفلسطينية، وجددت التأكيد على الموقف الراسخ لأبناء اليمن وقيادته الوطنية الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية العادلة ومساندتهم الكاملة للمجاهدين في غزة وفلسطين بالمال والرجال والسلاح.

وأعلنت الحشود المليونية، استنفار وجاهزية أبناء الشعب اليمني للتضحية بأرواحهم وأموالهم في سبيل تحرير الأقصى الشريف وفلسطين العربية وعاصمتها القدس، والاستعداد لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، باعتبار ذلك واجب ديني على كل مسلم وعربي.

وأكدت أن الشعب اليمني في أتم الجاهزية والاستعداد للمشاركة في معركة الجهاد المقدس ضد الصهاينة المغتصبين.

ونددت الحشود الجماهيرية، بالمجازر الوحشية للعدو الصهيوني الأمريكي وما يرتكبه من جرائم وحرب إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية أمام مرأى ومسمع العالم.

وردد المشاركون في المسيرة الكبرى، الهتافات والشعارات المؤيدة والداعمة لكل خيارات المقاومة الفلسطينية في العملية البطولية والتاريخية "طوفان الأقصى" للدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات الإسلامية.

واستنكروا بأشد العبارات المواقف الدولية المتواطئة إزاء استمرار الكيان الصهيوني في استهداف قطاع غزة بمختلف الأسلحة، وتدمير الأحياء السكنية والبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات والكنائس والمساجد والمدارس والمخيمات والتهجير القسري للفلسطينيين.

وجدد بيان صادر عن المسيرة المليونية، الإدانة والاستنكار لكل الجرائم والانتهاكات ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.. محملا أمريكا والغرب الكافر كامل المسؤولية عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن استمرار الإجرام الصهيوني الذي طغى وتجبر وارتكب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني واستهدف المنازل والأحياء السكنية والمستشفيات وقتل الآلاف في غزة والضفة الغربية بدعم ورعاية أمريكا والغرب الكافر، وتواطؤ بعض الأنظمة العربية العميلة وتخاذل الآخرين، دفع الأحرار للتحرك لتأييد ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وفي مقدمتهم الشعب اليمني الذي خرج اليوم في مسيرات التعبئة والاستنفار إسنادا للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في غزة.

كما جدد البيان التأكيد على موقف الشعب اليمني الثابت والمبدئي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان وغيرها، مؤكداً أن الخيار الوحيد والصحيح في مواجهة العدو الصهيوني ومن يقف وراءه الأمريكي والغربي هو الجهاد في سبيل الله.

ودعا بيان المسيرة المليونية، شعوب الأمة قاطبة إلى الانتصار للشعب الفلسطيني والثورة ضد العدو الإسرائيلي وإسقاط هيمنة الأنظمة العميلة التي تتحرك ضد الأمة ووفق ما يخدم العدو الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة.

وأعلن البيان عن "حملة شعبية وطنية عامة لنصرة الأقصى" وذلك لمساندة ونصرة الأقصى والفلسطينيين وحركات الجهاد والمقاومة، والسعي لإيجاد تحركات شعبية عامة ونشطة وفي كل المجالات وعلى كل المستويات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: كريم عبدالعزيز يناشد العالم لإنقاذ فلسطين
اقتصاد: الذهب عند ذروة 3 أشهر
عربي ودولي: ارتفاع جرحى الاحتلال إلى 4834
عربي ودولي: 4218 شهيد و13400 جريح في غزة
رياضة: الوحدة يقفز للمركز الثاني بثنائية في اليرموك
عربي ودولي: أبو عبيدة: مستعدون لمعركة طويلة مع المحتل
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3859
أخبار: الثروة السمكية تحذر من تداول وبيع الجمبري
عربي ودولي: فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة غداً
علوم وتقنية: الجبن يحميك من هذه الأمراض!
فنون ومنوعات: منى زكي تتضامن مع أهالي فلسطين
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
رياضة: لايبزيغ يمدد عقد كامبل حتى 2026
مجتمع مدني: كيف تساعد طفلك على التعامل مع التوتر؟
أخبار: مؤتمر صحفي بصنعاء يشيد بصمود الفلسطينيين
عربي ودولي: 3854 شهيداً وأكثر من 13 ألف جريح في غزة
أخبار: حصيلة ضحايا انفجار مخزنٍ للبارود في عمران
اقتصاد: الذهب يحافظ على بريقه
عربي ودولي: ارتفاع قتلى جنود الاحتلال إلى 306
عربي ودولي: 15565 شهيد وجريح في العدوان على غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 19 أكتوبر
فنون ومنوعات: حلمي بكر: أُحيّي الشعب الفلسطيني
علوم وتقنية: طبيبة تحدد علامات الذبحة الصدرية
أخبار: 84 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
محافظات: ألف طالب يؤدي اختبارات الرخصة الطبية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023