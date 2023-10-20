المؤتمرنت -

الاحتلال يهدد بقصف مستشفى القدس في غزة

هددت قوات الاحتلال الصهيوني، بقصف مستشفى القدس في قطاع غزة، بعد أيام من استهداف مستشفى المعمداني، وأسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، انها تلقت مساء اليوم تهديداً من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، وطالبت بإخلاء فوري للمستشفى.



وأشارت إلى أن مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى؛ باعتباره مكانا آمنا، فضلا عن الطواقم الطبية.



وطالبت الجمعية، العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي العربي المعمداني، متوجهة بمناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي.



وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، خروج 7 مستشفيات عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود، وكذلك خروج 21 مركزا صحيا عن الخدمة جراء نفاد الوقود.