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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 4473، منذ بداية العدوان الصهيونى على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الجاري

4473 شهيد و15400 جريح في غزة

المؤتمرنت -
4473 شهيد و15400 جريح في غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 4473، منذ بداية العدوان الصهيونى على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت إن 4137 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 84، مؤكدة أن 70 بالمائة من حصيلة الشهداء في القطاع هم من الاطفال والنساء والمسنين.

‎وأضافت أن أكثر من 15400 مواطن أصيب منذ بدء العدوان، منهم 14000 في قطاع غزة، و1400 في محافظات الضفة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر عنيفة، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة في ظل القصف الصهيونى المستمر بلا هوادة لليوم الخامس عشر على التوالي مخلفا آلاف الشهداء والجرحى وسط تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة مع قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية.

ولم يتلق قطاع غزة على مدى نحو أسبوعين، أي شحنات من الوقود أو الغذاء أو الماء والدواء في ظل شح حاد في تلك الإمدادات الأساسية داخل القطاع.








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