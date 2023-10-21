السبت, 21-أكتوبر-2023 الساعة: 05:23 م - آخر تحديث: 04:04 م (04: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
قراءة متأنية في مرثية بن حبتور عن الفقيد علي يافعي
محمد عبدالمجيد الجوهري
البروفسور/ علي يافعي في موكب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - 49 ألف و186 شهيدا وجريحا بغارات العدوان على اليمن

49 ألف و186 شهيدا وجريحا بغارات العدوان على اليمن

المؤتمرنت -
49 ألف و186 شهيدا وجريحا بغارات العدوان على اليمن
أصدر مركز عين الإنسانية للحقوق والحريات، الخميس، إحصائية 3130 يوم من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

وأوضحت إحصائية المركز أن إجمالي الشهداء والجرحى خلال 3130 يوم من العدوان السعودي الأمريكي بلغ 49 ألفا و186 مدنيا بينهم 18 ألفا و273 شهيداً و 30 ألفا و913 جريحاً.

وبلغ عدد الضحايا من الأطفال 4 آلاف و106 شهيد، و4 آلاف و876 جريحا، ومن النساء 2,474 شهيدة و3,019 جريحة، ومن الرجال 11 ألفا و693 شهيدا و23 ألفا و18 جريحا.

ووثقت إحصائية المنزل أن العدوان استهدف 611 ألفا و399 منزلاً و185 منشأة جامعية و1,802 مسجداً و388 منشأة سياحية و423 مستشفى ومرفقاً صحياً.

واستهدف العدوان 1,305 مدرسة ومرفقاً تعليمياً 12,368 حقلاً زراعياً و145 منشأة رياضية و266 موقعاً أثرياً و63 منشأة إعلامية

وخلال 3130 يوم من العدوان والحصار تم استهداف 15 مطاراً و16 ميناءً و350 محطة ومولد كهرباء، و620 شبكة ومحطة اتصال و3,273 خزاناً ومحطة مياه 2,122 منشأة حكومية و7,739 طريقاً وجسراً.

وأشار المركز إلى أن العدوان استهدف 412 مصنعاً و394 ناقلة وقود 12,368 منشأة تجارية، و473 مزرعة دجاج ومواشي و10,653 وسائل نقل و485 قارب صيد.

وذكر المركز أن العدوان استهدف 1,036 مخزن أغذية و430 محطة وقود و708 سوقا و1,122 شاحنة غذاء خلال سنوات العدوان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: دورتموند يشعل "البوندسليغا"
رياضة: فحمان ينتصر.. والعروبة يسقط بفخ التعادل
عربي ودولي: المقاومة تقصف عسقلان وسديروت
محافظات: مسيرة في إب تنديداً بالجرائم الصهيونية
عربي ودولي: القسام تطلق سراح محتجزتين أمريكيتين
قضايا وآراء: عن هدف القضاء على حماس
قضايا وآراء: قراءة متأنية في مرثية بن حبتور عن الفقيد علي يافعي
قضايا وآراء: البروفسور/ علي يافعي في موكب الخالدين
عربي ودولي: اعتقال 930 فلسطينياً في الضفة الغربية
أخبار: إصابة 5 مدنيين بنيران سعودية في شدا صعدة
فنون ومنوعات: كريم عبدالعزيز يناشد العالم لإنقاذ فلسطين
اقتصاد: الذهب عند ذروة 3 أشهر
عربي ودولي: 37 مجزرة صهيونية خلال 24 ساعة
أخبار: منخفض جوي قادم.. الأرصاد يطلق تحذير عاجل
أخبار: حوادث المرور تقتل وتصيب 1226 شخصاً
عربي ودولي: ارتفاع جرحى الاحتلال إلى 4834
عربي ودولي: 4218 شهيد و13400 جريح في غزة
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 20 أكتوبر
رياضة: الوحدة يقفز للمركز الثاني بثنائية في اليرموك
عربي ودولي: أبو عبيدة: مستعدون لمعركة طويلة مع المحتل
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3859
أخبار: الثروة السمكية تحذر من تداول وبيع الجمبري
عربي ودولي: فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة غداً
علوم وتقنية: الجبن يحميك من هذه الأمراض!
فنون ومنوعات: منى زكي تتضامن مع أهالي فلسطين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023