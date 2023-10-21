المؤتمرنت -

49 ألف و186 شهيدا وجريحا بغارات العدوان على اليمن

أصدر مركز عين الإنسانية للحقوق والحريات، الخميس، إحصائية 3130 يوم من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.



وأوضحت إحصائية المركز أن إجمالي الشهداء والجرحى خلال 3130 يوم من العدوان السعودي الأمريكي بلغ 49 ألفا و186 مدنيا بينهم 18 ألفا و273 شهيداً و 30 ألفا و913 جريحاً.



وبلغ عدد الضحايا من الأطفال 4 آلاف و106 شهيد، و4 آلاف و876 جريحا، ومن النساء 2,474 شهيدة و3,019 جريحة، ومن الرجال 11 ألفا و693 شهيدا و23 ألفا و18 جريحا.



ووثقت إحصائية المنزل أن العدوان استهدف 611 ألفا و399 منزلاً و185 منشأة جامعية و1,802 مسجداً و388 منشأة سياحية و423 مستشفى ومرفقاً صحياً.



واستهدف العدوان 1,305 مدرسة ومرفقاً تعليمياً 12,368 حقلاً زراعياً و145 منشأة رياضية و266 موقعاً أثرياً و63 منشأة إعلامية



وخلال 3130 يوم من العدوان والحصار تم استهداف 15 مطاراً و16 ميناءً و350 محطة ومولد كهرباء، و620 شبكة ومحطة اتصال و3,273 خزاناً ومحطة مياه 2,122 منشأة حكومية و7,739 طريقاً وجسراً.



وأشار المركز إلى أن العدوان استهدف 412 مصنعاً و394 ناقلة وقود 12,368 منشأة تجارية، و473 مزرعة دجاج ومواشي و10,653 وسائل نقل و485 قارب صيد.



وذكر المركز أن العدوان استهدف 1,036 مخزن أغذية و430 محطة وقود و708 سوقا و1,122 شاحنة غذاء خلال سنوات العدوان.

