المؤتمرنت -

بن حبتور يزور مكتب حركة حماس بصنعاء

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا يعتز كثيرا بما حققته فصائل المقاومة الفلسطينية وفي المقدمة حركة “حماس” في إطار عملية “طوفان الأقصى” ضد المحتل الصهيوني.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس بصنعاء ولقائه ممثل الحركة في اليمن معاذ أبو شماله، ومعه نائبا رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ولشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد.



وتوجه الدكتور بن حبتور بالشكر والتقدير لحركة حماس التي خلدت اسم المقاومة العربية والإسلامية والإنسانية بأحرف من نور من خلال مسيرتها المقاومة ووقوفها في وجه الطغيان الهمجي الوحشي الصهيوني.. مؤكدا أن ما حققته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري لم تستطع المقاومة العربية تحقيقه منذ عام 1948م.



ولفت إلى أن المجاهد الفلسطيني استطاع أن يعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح، ويحيي في الأمة روح المقاومة التي حاول الأعداء إماتتها وإنهائها.. مشيرا إلى أن فلسطين لن تجد من اليمن قيادة وشعبا إلا كل الدعم والمؤازرة والمناصرة وكل ما يقدمه الشقيق لشقيقه بالوقوف معه في جميع الظروف.



وذكر الدكتور بن حبتور أن المقاومة ثبتت قواعد معروفة بأن العدو الصهيوني مصطنع ومؤقت وأن الأرض ستعود لأصحابها الحقيقيين.



وقال ” إن العدو الصهيوني لا ينفع معه تطبيع ولا أي شكل من أشكال المهادنة لأنه عدو زرع في قلب الأمة لغايات وأهداف واضحة تستهدف الأمة في هويتها وتاريخها ومقدراتها ويجب استئصاله”.



وعبر عن بالغ العزاء والمواساة لقادة المقاومة في استشهاد المدنيين جراء القصف الوحشي الصهيوني لقطاع غزة.. سائلا الله العلي القدير بأن يمن بالشفاء العاجل على كافة المصابين والجرحى.



من جانبه رحب أبو شماله برئيس الوزراء وزملائه.. مثمناً عالياً هذه الزيارة التي تعبر عن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الحرة الشجاعة ومؤازرتهم في معركتهم ومعركة جميع الأحرار ضد العدو الصهيوني الغاصب.



وقال “نلتقي بعد الحدث الذي هز العالم وبعد أن تمكنت المقاومة من تهشيم صورة الكيان الصهيوني أمام العالم أجمع”.. مؤكدا أن عملية “طوفان الأقصى” أعادت القضية الفلسطينية التي حاول الأعداء تصفيتها إلى الواجهة وأيقظت الأمة من جديد.